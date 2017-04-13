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Новости за сегодня

В мае трудящиеся Казахстана отдохнут 11 дней

Как известно, в мае в Казахстане отмечаются три государственных праздника:

1 мая - Праздник единства народа Казахстана;

7 мая - День защитника Отечества;

9 мая - День Победы.

В соответствии с Законом РК от 13 декабря 2001 года № 267-II «О праздниках в Республике Казахстан» дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

1 мая 2017 года выпадает на понедельник, соответственно, казахстанцы могут отдохнуть при пятидневной рабочей неделе три дня подряд: 29, 30 апреля и 1 мая; при шестидневной рабочей неделе - два дня: 30 апреля и 1 мая.

7 мая 2017 года выпадает на воскресенье, соответственно, выходной день переносится на понедельник, 8 мая.

9 мая 2017 года - вторник, таким образом, нерабочими днями при пятидневной рабочей неделе будут четыре дня подряд: 6, 7, 8 и 9 мая; при шестидневной рабочей неделе - три дня подряд: 7, 8 и 9 мая.

В целом же трудящиеся отдохнут в мае при пятидневной рабочей неделе 11 дней: 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 мая; при шестидневной рабочей неделе - 7 дней: 1, 7, 8, 9, 14, 21 и 28 мая.


13 апреля 2017, 07:50
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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