Сенатор призвал акима Астаны обратить внимание на проблемы столичного футбольного клуба

Глава попечительского совета ПК "Астана", сенатор Парламента РК Дархан Калетаев, посетивший матч ФК "Астана" на арене "Тарлан", где команде приходится играть, пока на "Астана Арене" ведется замена газона, возмутился условиям, в которых оказался столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.





Калетаев призвал акима столицы Асета Исекешева прийти на следующий матч "Астаны" и воочию увидеть, на какой арене вынужден проводить домашние встречи участник групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.





"Я приглашаю акима Астаны Асета Исекешева посетить следующий домашний матч ФК "Астана", который состоится 16 апреля. И посмотреть, в каких условиях столичный клуб играет. Я готов ему билет купить. Еще в ноябре прошлого года на "Астана Арене" они должны были заменить покрытие футбольного поля, но вот, дождались апреля", - сказал Калетаев.





Напомним, в нынешнем сезоне КПЛ столичные футболисты, трехкратные чемпионы Казахстана, провели на "Астана Арене" лишь один домашний матч. В конце марта на стадионе начали перестилать газон. Ожидается, что работы будут закончены к маю.





Вчера, 12 апреля, на арене "Тарлан" "Астана" разгромила "Актобе" со счетом 3:0.





Фото: пресс-служба ФК "Астана"



