Казахстанцев призвали остерегаться сомнительных туристических путевок

Корпоративный фонд «Туристік Қамқор» просит отказаться казахстанцев от покупок сомнительных туристических путевок, которые все чаще стали поступать от представителей и агентов иностранных компаний, передает BNews.kz





К примеру, с недавнего времени на казахстанском рынке появилась компания, которая активно стала предлагать свои услуги в сфере выездного туризма. Позиционируя себя в качестве продвинутой зарубежной IT-компанией, и приглашая людей к сотрудничеству, они предлагают доверчивым согражданам купить несколько туристических пакетов. Каждому приобретавшему один из пакетов, дают возможность самостоятельно организовать свой тур, начиная с выбора направления отдыха, бронирования отеля и до покупки авиабилетов. По их убеждению, это позволит обойти затраты на туристических операторов и агентов. Также, данный ресурс позволяет каждому желающему получить дополнительный заработок.





В связи с этим, Фонд рекомендует учесть, что при личной организации тура за безопасность отдыхающих никто не несет ответственность. Приобретение турпродуктов у официальных представителей туроператоров увеличивает в разы все шансы на приятный отдых, не влекущих проблемы, связанные с вопросами страхования, возврата денег, а также в форс-мажорных ситуациях возврата самих туристов.





Отмечаем, что при невозможности либо неисполнения туроператором своих обязательств по возврату, Фонд обеспечивает вывоз туристов из-за границы только по специальному туристическому коду (ТУРКОД), который выдается туристу при покупке тура бесплатно. Предоставляющие услуги туроператоры уже сами вносят за туриста необходимую сумму перечисления и имеют финансовое обеспечение в виде банковской гарантии. Туристу лишь достаточно обратить внимание на наличие ТУРКОДа.



