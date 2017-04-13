Во сколько Казахстану обойдется переход на латиницу и как изменится наша жизнь

Научный сотрудник университета имени Гумилева Бекманова поделилась своим мнением о смене кириллицы на латиницу, сообщает сообщает 31 канал





Как изменится наша жизнь с переходом на латиницу? Сколько времени это может занять? Об этом рассказала эксперт.





На вопрос достаточно ли будет семи лет, чтобы всем казахстанцам перестроиться на латиницу, Г.Бекманова отметила, что семь лет - это, конечно, большой срок, и с точки зрения технических, методологических особенностей перехода, "...я думаю, достаточно семь лет, чтобы качественно перейти на латиницу. А вот что касается изменения сознания, мы, конечно, привыкли к кириллице, то возможно, что семь лет будут не такими легкими для нашего старшего поколения. Но, я думаю, что нужно начать, и со временем люди привыкнут использовать. Тем более, в истории Казахстана это неоднократно было. Переход с различных алфавитов, в том числе и на латиницу, мы однажды переходили".





Эксперт также рассказала во сколько может обойтись Казахстану такая глобальна языковая реформа. " Это, конечно, зависит от конкретного выбранного алфавита, на который мы будем переходить. Я, конечно, не экономист, мне трудно сказать о сумме. Потому что будет полный перевод всей системы образования, всех учебников и так далее. Это понесет огромные затраты со стороны государства. Но, если мы, скажем так, с минимальными затратами войдем, войдем на существующем английском алфавите, без добавления дополнительных символов, как это сделано в узбекском или турецком вариантах перехода; перейдем только на существующие клавиатуры, то это, конечно, существенно снизит затраты. Не нужно будет выпускать новые клавиатуры, драйвера и так далее. Я еще раз говорю, это зависит от выбранного алфавита".





Г.Бекманова также перечислила плюсы перехода на латиницу. "Самый главный плюс - Казахстан интегрируется в мировое информационное пространство. Все наши ресурсы цифровые будут доступны для всех пользователей латинского алфавита в мире. Они смогут читать, анализировать. То же самое касается наших книг, наших культурных вещей - они станут доступны огромному количеству людей, которые владеют казахским языком, но не читают на кириллице. Дело в том, что в мире большое количество этнических казахов живет и в Китае, и в Монголии, и в других странах, которые часто при помощи различных конвертеров конвертируют текст и читают наши классические произведения на казахском языке, но только при помощи латиницы это возможно".







