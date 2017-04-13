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Ефим Шифрин в восторге от Астаны

13 апреля 2017, 12:11

"По дороге из отеля в аэропорт чуть не поперхнулся".

Известный российский юморист, побывавший недавно на гастролях в столице Казахстана, поделился увиденным, от которого пришел в восторг, сообщает Zakon.kz.

«По дороге из отеля в аэропорт чуть не поперхнулся. За свою 40-летнюю гастрольную жизнь я видел много примеров стремительно преображающихся городов, - написал он на своей странице в facebook. - Но случай с Астаной - исключительный. Впервые не стал ничего фотографировать: трудно решить какое из новых зданий - красивее и значительнее».

«И ведь подумать только: на этом месте стоял некогда унылый, пронизываемый всеми ветрами Целиноград. А нынче - девятое чудо света. Ну, может, после принарядившегося Баку - десятое...», - поделился артист.



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