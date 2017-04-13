Проект по сокращению сроков расследования уголовных дел внедряет прокуратура Алматы

Появляется возможность расследовать уголовные дела, в которых установлен виновный, сроком до 15 суток и меньше.

С 23 февраля т.г. по инициативе прокуратуры Алматы в органах внутренних дел города запущен пилотный проект «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан» , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Базовым районом по внедрению проекта был определен Турксибский - УВД Турксибского района.





Цель проекта – упростить и ускорить уголовный процесс, повысить защищенность граждан путем внедрения современных технологий.





Если раньше по преступлениям, где установлен виновный, им признается вина и ясен размер ущерба или причиненный вред расследование проводилось минимум два месяца, в последующем - 10 дней на изучении у прокурора и больше месяца рассматривалось в суде, то в рамках проекта предполагается значительно сократить сроки расследования уголовных дел. И все это на первом этапе организационными мерами - без внесения изменений в законодательство.





Создана группа из 6 следователей, расследующих только дела ускоренного процесса, а также задействованы 5 оперативных сотрудников на раскрытие и сопровождение уголовных правонарушений, подпадающих под проект.





Для повышения защищенности людей, недопущения применения к ним недозволенных методов следствия и других нарушений прав, в указанном УВД уже функционируют 2 прозрачных кабинета, оснащенных камерами видеонаблюдения для проведения следственных действий, результаты которых приобщаются к материалам дела.





Также, сотрудники патрульной службы оснащены видеорегистраторами для фиксации фактов задержания и изъятия вещественных доказательств.





В кабинете дежурного прокурора, расположенного в УВД, постоянно находится сотрудник прокуратуры, который не только изучает дела, проверяет законность доставления, но и принимает граждан, оперативно, без бумажной волокиты разрешая все проблемные вопросы.





В результате, по состоянию на 31 марта т.г. из всех 55 направленных в суд дел, завершенных в порядке ускоренного процесса направлено 36. Из них, расследованных за срок до 3-х суток 26 дел, до 7-ми и 15-ти суток 10 дел. Также в прокуратуре отметили, что добились снижения количества обращений на 26,9% (с 108 до 79).





Совместным приказом Генерального Прокурора РК и Министра внутренних дел РК от 29.03.2017 года о проведении пилотного проекта «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан» с 1 апреля по 1 июня 2017 года проект запущен в УВД Жетысуского района, а также продолжен на базе УВД Турксибского района.





В итоге, с 1 по 10 апреля в УВД Жетысуского района из всех 13 направленных в суд дел, в порядке ускоренного процесса направлено 12 или 92,3%, из них за срок до 3-х суток расследовано 10 дел, до 7-ми суток 2 дела.





Аналогичная работа проводится во всех районных УВД города.