Имамы и ученые утвердили меню мусульманских поминок

Представители ДУМК утвердили меню садака (мусульманских поминок), рассказали каким должен быть стол и даже рассчитали сумму, в которую должны уложиться граждане Казахстана, решив проводить данный обряд, сообщает BNews.kz





В Актобе проходит научно-познавательная конференция на тему «Национальные обычаи и религиозные обряды». На ней представители ДУМК, государственные, общественные деятели, совет старейшин, имамы утвердили меню садака (мусульманских поминок). Согласно мусульманским обрядам поминальный стол должен быть скромным и экономически доступным. На столе должны быть казахские национальные блюда: изюм, курага, тары, талкан, курт, конфеты и печенье, а на горячее мясо по-казахски.





Чтобы составить упрощенное меню садака был проведен опрос среди жителей области, где в целом участвовали 1230 человек. Более 85% опрошенных выразили недовольство относительно расточительства на поминках. Многие организуют садака пышно в ресторанах, где затраты доходят до 500 тысяч тенге. Другие, чтобы не отставать берут кредит на садака. По словам ученых эта практика возмутительна не только с психологической, но и с мусульманской точки зрения, так как любые излишества в исламе считаются пороком.





«Когда речь идет о празднествах понятно ликование и радость людей, и обилие блюд на дастархане. Но когда усопшего отправляют в последний путь, такой дастархан не оправдан. Во-первых, потому что с экономической точки зрения такой дастархан не все могут подготовить. А во-вторых неприятно, что садака проводят со всеми атрибутами пиршества. Согласно религиозным канонам не рекомендуется излишествовать. Об этом говорил сам пророк Мухаммед», - рассказывает доктор философских наук, профессор, член совета старейшин Актюбинской центральной мечети Ахан Бекежан.

Между тем сумма, потраченная на садака, не должна превышать 170 тысяч тенге. Именно за такую сумму можно организовать садака в столовых при мечетях.



