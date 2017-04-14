Балет «Манон» в театре "Астана Опера". Что выберет героиня - деньги или любовь?

Балет «Манон» - редкий гость на казахстанских сценах. Родился этот шедевр хореографического полотна в Ковент-Гардене (Лондон) и принес невероятную популярность балетмейстеру-постановщику Кеннету Макмиллану. Принято считать, что Манон - один из самых загадочных и популярных женских персонажей в истории мирового искусства. Что выберет главная героиня - деньги или любовь, мы узнаем на премьере 28 и 29 апреля в «Астана Опера».





«История кавалера де Грие и Манон Леско» известного писателя Антуана Франсуа Прево была впервые опубликована в 1731 году и вот уже без малого три века вдохновляет живописцев, писателей, режиссёров и композиторов на создание интереснейших произведений.





Роман также стал источником для создания трехактного балета «Манон» Кеннета Макмиллана. Сюжет разворачивается как на киностудии, где ведется съёмка фильма, и обладает большим динамизмом драматического развития. Любовь с первого взгляда, невинность и страсть, побег, роковой выбор: чувства или способ благополучно жить. Счастье, разрыв, воссоединение, месть, арест. Манон умирает на руках любимого.

Над спектаклем в «Астана Опера» работает совместная команда казахстанских и британских постановщиков – хранителей традиций труппы Королевского балета. Супервайзеры по декорациям и костюмам следовали оригиналу во всех мелочах.





Эпоха королевской роскоши





Стиль костюмов XVIII века отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции.





До того, как приступить к работе над пошивом костюмов, Наталия Стюарт (Англия) и координатор по костюмам Асель Досмуратова (Казахстан) изучали оригиналы художника-постановщика Николаса Георгиадиса. Специально для этого они ездили на склад Ковент-Гардена, делали фото каждого костюма, осваивали эскизы и особенности пошива. В период, когда создавался этот балет, не было цифровых носителей, поэтому некоторые эскизы были попросту утеряны.





- Огромную помощь нам оказали английские закройщицы. Они показали крой исторического костюма, рассказали множество специфических деталей, которые было полезно узнать команде мастериц швейного цеха «Астана Опера». Постановка насыщена разнообразными персонажами, соответственно, и костюмы для них создавать было интересно. Для солдат - мундиры со складками, для девиц легкого поведения 12 разных платьев, и каждое имеет свою стилистику. Костюмы трудно назвать балетными, они тяжелые, думаю, артистам будет нелегко в них танцевать. Тяжесть создают ткани и внутренние части. К примеру, в женском - три слоя юбок, кринолин, подушки, которые дают объем на бедрах. Все это трудно носить даже обычному человеку, а танцевать в них еще сложнее, - отметила Асель Досмуратова.





Особенность постановки заключается в большом объеме ручной работы. К примеру, рюши и бантики состоят из нескольких слоев ткани, а вот и тесемки, сделанные вручную из гипюра, – все эти детали показывают богатство того периода. Юбки украшены очень широкой тесьмой и вышивкой, придуманной художником.





Самым интересным костюмом швеи считают платье Мадам. В нем множество деталей: юбки, корсет, верхняя накидка с огромным шлейфом. В пошивочном цехе отмечают, что сейчас качество тканей стало намного лучше, чем оно было в 1974, когда создавалась эта постановка, и некоторые костюмы выглядят даже лучше, чем в оригинале.





Солисты несколько раз меняют костюмы в течение спектакля. И каждый из нарядов - особенный, редко можно встретить похожие. К примеру, для одного танцовщика предполагается 5 рубашек, а в целом его костюм может состоять из трех-четырех вещей. Впервые казахстанские мастерицы столкнулись с изготовлением необычных лосин для танцующих джентльменов. Постановщик создал образ мужчин в бриджах, этот вид одежды был очень модным в XVIII веке. Лосины, имитирующие бриджи, состоят из двух частей: верхняя часть создана из одной лайкры, нижняя из другой.





Если приглядеться, то можно увидеть, что многие жилетки обработаны бархатной черной тесьмой. Интересно было узнать, для чего был выбран именно черный контур. Наталия Стюарт поделилась подробностями.





- В тот период было очень модно рисовать акварелью. Сейчас мы создаем образ костюма и затем красим его. Н. Георгиадис делал наоборот. Вначале он рисовал акварельными красками и только потом обводил получившийся образ черной пастой. Из-за этого некоторые костюмы в постановке обработаны черной ниткой, - рассказывает художник-супервайзер Наталия Стюарт.





Шляпы – отдельный элемент костюма, делающий образ более интересным. Украшенные лентами, цветами, кружевом женские модели, мужские треуголки с перьями вызывают восторг у специалистов по изготовлению головных уборов. Они бы и сами с удовольствием надели бы такие шляпы, если бы не столичный ветер.









Новый облик сцены





За четыре года существования театра «Астана Опера» зрители привыкли к сценическим ноу-хау, 3D проекциям и анимациям. Сценография балета «Манон» - это особый мир, в котором нет места современным технологиям. Здесь ничего не отвлекает от стилистики эпохи XVIII века, все располагает к тому, чтобы погрузиться в атмосферу того времени. Это и использование большого количества богатых тканей с разными типами рисунков, оформляющих сценическое пространство, и обработка мебели сусальным золотом… Но все же в спектакле найдутся моменты, которые смогут удивить зрителя – чудесное превращение болота в огромные лианы. Обо всех тонкостях подробнее.

- Спектакль мы воспроизводим по эскизам 1974 года. Перед тем как приступить к работе, я вел переговоры с представителями практически всех театров (а их не так много), где идет этот спектакль, чтобы коллеги могли поделиться опытом воссоздания постановки. Сегодня практически утрачены те технологии производства декораций, эскизы дошли до нас не в полном объеме, поэтому большую часть чертежей нам пришлось сделать самим. Наша команда тесно сотрудничает с Фондом сэра Макмиллана, с супервайзером по декорациям Чинцией Лофацио. Несмотря на то, что нас разделяют большие расстояния, коллеги регулярно выходят с нами на связь, мы показываем им наши первоначальные чертежи, стараемся максимально приблизиться к оригиналу, - рассказал руководитель художественно-постановочного комплекса Виктор Караре.





В реставрационно-поделочном цехе сотрудники создают элементы живописной росписи на различных предметах: столы, стулья, кровать (высотой шесть метров), зеркала, ширмы… С особой ответственностью они отнеслись к изготовлению карет в натуральную величину. Мастера признаются, что такие декорации встречаются у нас на сцене не так часто.





- Изготовление задних стен - самая сложная и объемная работа. Мы успешно применяем тот опыт, который приобрели в работе с итальянскими партнерами в предыдущих проектах. Еще здесь много мелких деталей, нежели в прежних постановках, на них уходит больше времени, - рассказал Адильбек Шайкамалов.





И действительно, каркасы стен впечатляют своей величиной, как и расписной задник размером 24 метра, в оригинале художник-постановщик сделал его 18 метровым, но сцена «Астана Опера» - одна из самых больших в мире, поэтому некоторые декорации приходится делать пропорционально столичной сцене. Руководитель художественно-постановочного комплекса - Виктор Караре - предусмотрел возможность выезда труппы театра на гастроли с этим спектаклем на другие, меньшие по размеру сцены, поэтому конструкцию сделали так, что ее можно адаптировать под любые сценические пространства.





Одно из самых красивых сценографических решений можно будет увидеть в сцене Порта. Элементы декораций корабля, гавани также создают в натуральную величину. Зрелищная картина не оставит зрителей равнодушными.





Мелочи сценической жизни





Главная героиня - Манон постоянно находится в пути, поэтому бутафорам необходимо сделать много саквояжей, сумок, чемоданов, мешочков для монет. Казалось бы, простой реквизит, но для его изготовления необходимо владеть определенными навыками.





Бутафор Жанна Мусаева рассказывает, что в цехе давно не делали такие интересные вещи. Кожа, которой обтянуты саквояжи, при помощи специальной техники будет обрабатываться так, что они будут выглядеть старыми. Но есть и привычные предметы, которые можно встретить в любой постановке - стаканы, вазы, веера, барабаны, корзины, кинжалы, книги, зонтики, кошельки, шпаги и мечи. Кропотливой работы требовало создание бутафорской скрипки. Хотя основная техника изготовления реквизита – папье-маше, в этом спектакле много предметов сделаны из дерева. А вот и лампа с элементами дерева, которая будет висеть в салоне Мадам.





Девушкам доставляет большое удовольствие работа над украшениями для Манон: подвески, сережки, браслеты – все то, что так любит главная героиня и все то, что ее погубит….





Блеск и нищета





Вдохновенно и с полной самоотдачей трудятся артисты в репетиционном зале, они впервые сталкиваются с хореографией К. Макмиллана. Алтынай Асылмуратова, художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Народная артистка России продолжает пополнять репертуар казахстанского театра лучшими балетами, созданными за столетия существования этого высокого вида искусства.

Много раз она и сама танцевала заглавную партию Манон на легендарной лондонской сцене. Работала над образом лично с Кеннетом Макмилланом.





- Самый известный балет К. Макмиллана «Манон» сейчас уже можно считать английской классикой, этот сложный, объемный спектакль прошел проверку временем. Любая балерина мечтает иметь в своем репертуаре партию Манон. В спектакле всегда есть положительные герои, которым зритель сострадает, а есть отрицательные. Этот балет – исключение: в нем все главные герои неположительные, если не считать де Грие. Однако, постановщик преподносит эту историю так, что мы относимся к ним лояльно и где-то даже сопереживаем им. Леско - очень обаятельный, хотя, конечно, жулик. Это он устраивает всю авантюру, в которую втягивает и Манон - меркантильную сестру, но, учитывая тот период времени, понять героев можно: ты либо умираешь от голода, либо как-то пытаешься выжить. Она привыкает к нечестному пути обогащения, ломает жизнь де Грие, который ради нее идет на убийство, а потом и сама умирает, - поясняет Алтынай Асылмуратова.





В балетах Макмиллана истории драматические. «Манон» – еще и провокационная, как и сама книга аббата Прево. Куртизанки, высший свет, салоны…Артисты читали роман, чтобы лучше понять балетный текст, но нужно отметить, что известные в Европе балетмейстеры-постановщики, воссоздающие спектакли Макмиллана, - Карл Барнетт и Патрисия Руанн – подробно объясняют тонкую английскую специфику игры.





- Этот балет замечателен тем, что здесь есть простор для интерпретации. Одна балерина, изображая героиню, выбирает реалистичный взгляд на мир, у другой может чувствоваться отстраненное отношение к происходящим событиям. Замечательно, что каждая делает это по-своему. Я говорил солистам, что все балеты К. Макмиллана очень отличаются от того, что они привыкли танцевать. Например, в балете П. Чайковского «Лебединое озеро», когда артисты заканчивают соло, то они подходят к краю сцены и кланяются публике. В балетах К. Макмиллана нет ничего подобного. Мы не останавливаемся, не бросаем взгляды в зрительный зал. Нам необходимо создать такую атмосферу, чтобы публика ощущала, что она подглядывает за происходящим на сцене. Думаю, это будет одним из самых трудных моментов. Планка моих технических требований высока. Однако ирония в том, что, в конце концов, я не хочу видеть их технику, а хочу видеть интерпретации. Так что техника должна проходить под ней. Это как лебедь на воде, видите, снова вернулись к лебедям: под водой ноги движутся быстро, но сверху все должно быть очень красиво и изящно, - метафорично объяснил свои требования Карл Барнетт.





Постановка - сложная во многих аспектах. Макмиллан создавал романы в танце. Тонкости характеров и мотивов героев передать совсем непросто. Актерская работа – едва ли не на первом плане. Сложные дуэты, на которых построен весь спектакль, очень непривычная координация движений вначале репетиций вводили артистов в замешательство. Нельзя привести пример того, на что похожа эта хореография, все для солистов в новинку. Мужские партии сложны еще и силовыми поддержками, от уровня мастерства танцовщика будет завесить успех дуэта, так как балерина на протяжении всего спектакля находится в его руках.





На сегодняшний день спектакль готовят два абсолютно разных состава. Заглавная партия принадлежит Айгерим Бекетаевой и Мадине Басбаевой – каждая должна найти свою Манон.









Мадина Басбаева, Заслуженный деятель Казахстана:

- Манон – «красивая безделушка» для ГМ и смысл жизни для де Грие. У нее непростая судьба, ей все время приходится делать выбор: на одной чаше весов – любовь, на другой – богатство. Моя героиня стыдилась бедности и стремилась к роскошной жизни. Мне предстоит показать два разных образа одной героини: избалованную, недоверчивую девочку и корыстную женщину, которая все же испытывает раскаяние перед смертью. Думаю, что профессиональная балерина обязана уметь перевоплощаться в любую героиню. Я давно мечтала станцевать эту партию. Считается, что если солистка исполняет роль Манон – это высший уровень мастерства.









Айгерим Бекетаева, Заслуженный деятель Казахстана:

- Я тщательно готовилась к спектаклю: прочитала книгу, посмотрела фильм. Жизненные обстоятельства сложились таким образом, что Манон ничего не оставалось, как пойти по нечестному пути, она прагматичная. Исполняя партию, мы проживаем жизнь наших героев, ищем что-то внутри себя, поэтому говорить только об актерском мастерстве мало, вся история проходит через нашу душу. Мы с партнером - Олжасом Тарлановым - стараемся сделать акценты на эмоциональной части. Когда К. Макмиллан ставил этот балет, он ездил на зимние Олимпийские игры. Фигурное катание произвело на него очень сильное впечатление, наверное, поэтому в хореографии есть такие сложные элементы, неудобные для нас, артистов, но невероятно красивые. Всегда опасалась высоких поддержек, но благодаря этому балету открыла себе себя же, мне все удается. Я знала раньше этот балет и не могла даже представить, что он будет идти на сцене нашего театра.





Образ возлюбленного Манон – того самого кавалера де Грие, прошедшего путь от страстной любви до каторги и смерти любимой, - готовятся воплотить Рустем Сейтбеков и Олжас Тарланов.









Рустем Сейтбеков, Заслуженный деятель Казахстана:

- Партия де Грие сложна также, как и у всех солистов, для которых сделан этот спектакль. Изначально мой герой робкий, стеснительный, любовь затмила ему глаза, никто и ничто не интересует его, кроме Манон. Есть переломный момент в его судьбе – встреча с любимой через год после того, как она провела его с господином ГМ. Он все равно прощает ее, преодолев внутреннюю боль. Я отношусь к своему герою с большим пониманием. Три акта мы непрерывно находимся на сцене – это колоссальный труд. Столкнувшись с этой хореографией, нам пришлось привыкать к новой английской школе.





Музыка – наше все





Музыка для этого балета не была написана специально. Партитура составлена из различных произведений Жюля Массне. Подобрал и оркестровал их известный дирижер, композитор Лейтон Лукас и его ассистентка, концертмейстер балетной труппы Хильда Гонт. В музыкальное оформление балета вошла и знаменитая «Элегия» из оперы Массне как главная тема влюбленных.









Арман Уразгалиев, дирижер-постановщик спектакля:

- В основе своей это вокально-инструментальная музыка, наверное, поэтому ее так хочется петь, а не только танцевать под нее. В ней нет никаких «швов», которые могли бы дать понять, что это не цельное произведение. Постановщики призывают артистов в первую очередь слушать музыку, именно в ней отражены все страсти, коллизии, переживания…Мы работаем сейчас с музыкальной редакцией Мартина Йетса, которая была сделана в 2011 году и в театре Ковент-Гарден считается лучшим образцом. Классическая музыка XIX века после инструментовки звучит более современно, так как аранжировщик был человеком XX века, поэтому чувствуется современный взгляд на музыкальный материал. Исполнители у нас – люди XXI века, вот так интересно время объединило творцов разных эпох.

Арман Уразгалиев посещает каждую балетную репетицию, специфика профессии обязывает знать не только нотный, но и хореографический текст партитуры. Он должен учитывать индивидуальные возможности всех солистов. Интересен тот факт, что дирижеры ХХ века могли даже сами показать то или иное движение, их исполнение трудно было назвать эталонным, но считалось высшим пилотажем в профессии.

- Я благодарен театру за возможность соприкоснуться с великим творчеством Макмиллана. Это большой рост для всего коллектива, особенное счастье, победа, очередной рывок, - заключил маэстро.





Балет «Манон» – визитная карточка английского королевского театра. Как получится у казахстанских танцовщиков рассказать французскую историю в английской интерпретации, мы узнаем уже совсем скоро. Но то, что эта драма точно будет пропущена через большую казахскую душу, сомневаться не приходится: каждый артист отдает себя в работе над этим спектаклем целиком и полностью.