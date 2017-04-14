Боксер Бахтияр Толегенов: Тренер сказал мне перед боем "Оторви Мейвезеру сейчас голову!"

Но не все помнят, что впервые звезда Флойда Мейвезера зажглась в 1996 году на Олимпийских Играх в Атланте, где американец завоевал бронзовую медаль.

Флойд Мейвезер-младший — именно его многие считают лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в истории и самым высокооплачиваемым боксером всех времен. На профессиональном ринге Мейвезер одержал 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. До него подобное в мировом боксе еще никому не удавалось.





Но не все помнят, что впервые звезда Флойда Мейвезера зажглась в 1996 году на Олимпийских Играх в Атланте, где американец завоевал бронзовую медаль. И еще меньше людей вспоминают сейчас о том, что в первом своем поединке там Мейвезер встретился с казахстанским боксером Бахтияром Толегеновым…





Тот бой завершился досрочной победой будущей суперзвезды мирового бокса. Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz связался с экс-чемпионом Азии Бахтияром Толегеновым и попросил его рассказать о памятном поединке с боксером, имя которого сейчас известно миллионам.





— Бахтияр, в 1996 году на Олимпийских Играх в Атланте Вы встречались с американским боксером Флойдом Мейвезером. Расскажите, чем Вам запомнился тот поединок?

— Стоит отметить, что именно в 1996 году Казахстан впервые как независимое государство принял участие в главных летних стартах четырехлетия. Возможно, я и ошибаюсь, но те Олимпийские Игры были по-настоящему особенными. Все-таки, для многих из нас это была первая Олимпиада. Тогда в составе сборной я был самым молодым — мне было всего 20 лет. По воле судьбы так сложилось, что именно мне первым из казахстанских боксеров было суждено выйти на ринг — а это, сами понимаете, большое психологическое давление… В соперники попался Флойд Мейвезер, который уже тогда был любимцем американской публики.

Быть может, если бы я вышел на ринг спустя два или три дня, мне в поединке было бы полегче, поскольку, как бы там ни было, адаптация всегда необходима для спортсмена. Нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть ко всему, что тогда окружало Олимпиаду, которую по праву называют самыми важными стартами для любого спортсмена. А когда ты в 20 лет попадаешь на Олимпиаду и буквально сразу выходишь на ринг — это огромное напряжение, с которым не каждый сможет справиться.





— На какие сильные стороны Флойда Мейвезера Вы обратили внимание?

— Честно говоря, до этого боя я мало что знал о Флойде Мейвезере. Но если бы меня спросили: «Кто был самым сильным боксером, с которым Вам когда-либо приходилось встречаться в ринге?», то я бы однозначно назвал Флойда. Конечно, первое, что ощущает боксер, который оказывается в ринге с Мейвезером, — это его скорость. У американца она просто потрясающая. Даже когда я только начинал наносить удар, он успевал увернуться и провести ответный. Много разговоров о том, что Флойд Мейвезер не имеет ударной мощи, не является панчером, а, в большей степени, выигрывает за счет техники, но я с этим не согласен. Каждый его удар очень ощутим, и они у него очень крепкие, акцентированные. Я боксировал с самыми разными соперниками, но никто из них прежде и после не имел подобной Мейвезеру ударной силы… Еще раз отмечу, что Флойд обладает потрясающей скоростью. Вдобавок сказались те факторы, о которых я Вам сказал прежде. Выступать в 20 лет на Олимпиаде — это очень большое напряжение.





Помню, как взорвались трибуны, когда на ринг вышел Мейвезер. Весь зал болел за него и воодушевленно реагировал на каждый его удар, а когда я отвечал — на трибунах становилось тихо… В плане психологии это было трудно.





— Говорят, что бой был остановлен после первого раунда. Почему?

— Если не ошибаюсь, бой остановили где-то после второго раунда, — но точно не после первого. Там получилось так, что у меня пошла кровь из носа, судья повел меня к врачу, и, осмотрев меня, он разрешил продолжать поединок. Потом, в середине второго раунда, кровь начала идти сильнее, и бой вновь приостановили. Врач еще запретил мне дальше боксировать, хотя я был готов продолжать бой… Отчасти, возможно, это было связано с тем, что бой проходил в Америке, но судьи и медики были категорически против того, чтобы позволить мне боксировать дальше… Тогда я на себе ощутил, какое большое значение в боксе имеет поддержка болельщиков. Дальше, когда Мейвезер просто «проваливал», выбрасывал удары в воздух, зал поднимался овациями.





— То есть, уже тогда у Мейвезера были предпосылки стать национальным героем Америки?

— Конечно, учитывая, что Флойд вырос в боксерской семье, где много имен, известных в мировом боксе. Когда я говорю о том, что болельщики бурно реагировали на удары Мейвезера, то подразумеваю, что судьи невольно тоже могли посчитать удар точным, принимая во внимание реакцию зала.





— Какие советы Вам давали тренеры сборной перед этим боем?

— Главным тренером сборной Казахстана был Абдысалан Нурмаханов, а помогал ему Александр Апачинский. В 1995 году я выиграл чемпионат Азии и завоевал олимпийскую лицензию. На чемпионате Азии я победил тайского боксера Сомлука Камсинга, который затем выиграл Олимпиаду в Атланте. Но ему, в отличие от других, повезло с жеребьевкой. Попадись Сомлук Камсинг на пути Мейвезеру, Флойд бы не дал ему никаких шансов.

Я уже говорил Вам о том, как бурно реагировала на каждое движение Мейвезера публика. Когда он только выходил на ринг, весь зал кричал, болел за своего любимца. Профессиональный бокс в Казахстане, благодаря победам Геннадия Головкина, сейчас только развивается, а в США уже тогда были боксеры, выступавшие в любительском боксе, но по своей манере боя и поведению подходившие для профессионалов. Даже просто выходя на ринг, Флойд вел себя как шоумен: танцевал, прыгал, играл с публикой — обращал на себя внимание трибун. Александру Апачинскому это очень не понравилось и даже задело… Тогда Александр Иванович сказал мне перед боем: «Оторви ему сейчас голову!». Но должен сказать, что Флойд как в ринге, так и за его пределами вел себя как суперзвезда. Он соответствовал этому статусу.





Мы называем легендами мирового бокса Мохаммеда Али, Майка Тайсона, но и в их, безусловно, великой карьере были поражения. А Флойд Мейвезер — боксер, который никогда не проигрывал. Не говоря уже о том, что нет ни одного другого спортсмена, заработавшего столько денег… Это очень умный и очень талантливый боксер.









— Думали ли Вы тогда, что Флойд Мейвезер станет легендой?

— Я уже отмечал, что на протяжении долгого времени, начиная с юношеских соревнований, я был лидером в своей весовой категории в Казахстане. На международных турнирах самого высокого уровня встречался с именитыми боксерами. Но ни про одного из соперников, кроме Мейвезера, я не могу сказать, что он был заметно сильнее меня. Мейвезер — наверное, самый трудный соперник, с которым мне приходилось встречаться в карьере.





— В полуфинале Олимпийских Игр 1996 года Флойд Мейвезер проиграл болгарину Серафиму Тодорову, хотя многие считают, что судьи приняли очень неоднозначное решение.

— Сам Мейвезер после боя говорил о том, что его ограбили — и, конечно, он прав. Флойд свой бой точно не проиграл. Здесь сыграла свою роль политика. Серафим Тодоров на тот момент был двукратным чемпионом Мира. Но есть другой немаловажный момент: супервайзером, другими словами — главным судьей, турнира был представитель Болгарии. Мейвезер соперника своего на ринге просто избивал. Плюс хочу отметить, что тогда Болгария соперничала со сборной Казахстана за второе общекомандное место. И если бы Тодоров проиграл, вторыми стали бы мы. Другими словами — Тодорова просто вытащили в финал, где он проиграл Сомлуку Камсингу.













— Как Вы относитесь к тому, что после Олимпийских Игр в Рио Данияра Елеусинова стали сравнивать с Мейвезером?

— Данияр — очень сильный боксер, который в любительском боксе выиграл самые значимые турниры. Разница между Елеусиновым и Мейвезером — в скорости и силе удара. В этих двух компонентах Данияр Флойду точно значительно уступает. А в профессиональном боксе именно эти два фактора являются самыми важными.





— Бой Головкина с Мейвезером в будущем возможен?

— Считаю, что это не что иное, как просто пиар, и здесь даже нет смысла обсуждать, потому что такого боя не будет. У них разные весовые категории. Во-первых, любой, кто выходит на бой с Флойдом, поднимается в рейтинге и повышает свой авторитет. Во-вторых, это позволяет повышать сумму гонорара в следующих боях. Поэтому с финансовой стороны для Головкина это был бы очень выгодный поединок. Но для Мейвезера в этом бою нет сейчас никакого интереса и выгоды. С одной стороны — риск: Головкин может ударить, с другой — маловероятно, что на поединке с GGG можно будет заработать огромные деньги.





— Ходят разговоры, что этим летом Флойд Мейвезер может посетить Казахстан в рамках Конвенции Всемирного боксерского Совета. Хотелось бы встретиться с ним вновь, спустя годы?

— Конечно, мне было бы очень интересно. Как бы там ни было, — это история. Для него это былои первые шаги на пути к вершинам мирового бокса, и я был его первым соперником. И если бы у нас получилось встретиться, был бы очень рад.



