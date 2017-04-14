Генпрокурор возмущен количеством пенсионеров в домах престарелых

По мнению Асанова, сдавать в дом престарелых пожилых людей - это что-то неприемлемое для нашего общества.

Сегодня в ходе заседания Генпрокуратуры и Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК по вопросам бытового насилия генеральный прокурор Жакип Асанов рассказал о преступлениях против женщин и ситуации с домами престарелых в Казахстане , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В 2016 году по сравнению с 2015 годом преступления против женщин возросли на 90 процентов. Каждое третье убийство было совершено в семье в бытовых условиях. В быту в прошлом году погибло 36 женщин и один ребенок. Насилию подверглись 2481 женщина. Из-за суицида ушли из жизни 742 женщины, 175 подростков покончили с собой», - привел данные генеральный прокурор.





Помимо этого, по его словам, в 2016 году значительно увеличилось количество пенсионеров в домах престарелых.





«За последние три года количество людей там увеличилось с 7 до 8,5 тысяч. Сдать в дом престарелых дедушек и бабушек, которые думают о спокойствии семье и благополучии внуков, это что-то неприемлемое для нашего общества. Нужно обучать молодежь и повышать их осведомленность», - сказал Асанов.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана