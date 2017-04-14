В Петропавловске пожар уничтожил строящийся двухэтажный дом

Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

13 апреля в 17.52 час. на центральный пункт пожарной связи по телефону «101» поступила информация о пожаре в 2-этажном нежилом доме (новостройка) и хозяйственных постройках, со взрывом газового баллона , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.





В 18.00 час. на место ЧС прибыли первые пожарные подразделения. В ликвидации пожара были задействованы 6 единиц техники и 40 человек личного состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС СКО».





Тушение пожара было развёрнуто на 2 боевых участках и происходило в сложных условиях – при порывах ветра, в здании находились заполненные газовые баллоны, что угрожало взрывом. Также осложняла тушение плотная застройка домов и хозяйственных построек.





В результате пожара огнём было уничтожено: строящийся дом полностью (ул. Перминовых 81), веранда, хоз. постройки полностью (ул Перминовых, 79). Общая площадь пожара составила 300 кв. м.





Из дома было вынесено 3 газовых баллонов и 1 кислородный баллон.





Пожар был локализован в 18.37 час., полностью ликвидирован в 20.01 час.



