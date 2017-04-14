Военный парад в Астане: какую новую технику покажут казахстанские авиаторы

Заместитель министра обороны РК генерал-майор Талгат Жанжуменов на брифинге в СЦК рассказал все подробности готовящегося военного парада к 25-летию образования ВС, который пройдет 7 мая в столице РК , передает , передает Zakon.kz





В зрелищном шествии будет задействовано около 300 единиц военной техники. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют порядка 80 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны. При этом казахстанцы впервые смогут воочию оценить новую военную технику, современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал нашей армии в 2016 и 2017 годах





Впервые будут представлены новые типы БПЛА («Wing long», «Hermes-90» и «Бусел»), гидроциклы, катеры, квадрациклы, багги и зенитные установки «Джигит».

Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют порядка 70 самолетов и вертолетов. Впервые будут представлены вертолёты «Хьюи» и учебно-тренировочные самолеты TL-2000 и Zlin.





В целом, по словам Жанжуменова, военный парад по количеству задействованного личного состава и техники будет самым массовым из всех парадов, проводимых ранее. "Особенностью проведения военного парада в 2017 году является привлечение пеших парадных расчетов роты бригады территориальной обороны, роты разведчиков и сводной роты барабанщиков 4 школ «Жас улан» со всей страны, а также военно-технической школы МО РК», - отметил заместитель министра обороны РК.





Всего т оржественным маршем по площади Независимости в Астане прошагают более 5 000 военнослужащих в составе порядка 30 пеших парадных расчетов.





Заминистра также сообщил об участии казахстанцев в еще одном крупном и значимом мероприятии этого года - Армейских международных играх. В этом году планируется проведение 28 конкурсов АрМИ-2017 на территории 5 государств: Россия, КНР, Казахстан, Азербайджан и Беларусь. Военнослужащие Казахстана примут участие в 11 конкурсах. При этом на территории Казахстана пройдут 3 конкурса – «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнование расчетов БПЛА».





«Участие в конкурсах в состязательной среде повышает профессионализм наших военнослужащих, а проведение конкурсов на нашей территории кроме того поднимает престиж наших Вооруженных Сил и страны на международном уровне», - сообщил генерал-майор Т. Жанжуменов.





Стоит отметить, что в 2016 году Казахстан удачно выступил на АрМИ. Наши военнослужащие достойно дебютировали в ряде конкурсов, продемонстрировав высокий профоссионализм. Команда Вооруженных Сил Республики Казахстан была признана одной из самых представительных на армейских играх по количеству задействованного личного состава и участие в конкурсах.



