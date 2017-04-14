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Старшая дочь Кадырова вышла замуж

14 апреля 2017, 16:25

До свадьбы ребята были знакомы две недели.

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вышла замуж, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tatler.

По данным издания, мужу 18-летней Айшат 19 лет, "он сын погибшего друга отца, его одноклассника, и вообще отличный парень".

"До свадьбы ребята были знакомы две недели. Живут в своем доме, в пяти минутах от резиденции (Кадырова)", — говорится в статье.

Всего у Рамзана Кадырова двенадцать детей, отмечает издание.

Айшат Кадырова — дизайнер и глава модного дома Firdaws. Ее коллекцию мусульманской женской одежды этой весной представили сначала в Грозном, а затем показали на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.

Фото: РИА Новости


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