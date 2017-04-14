Бибигуль Тулегенова благословила Димаша Кудайбергенова
14 апреля 2017, 17:02
В финале конкурса, который состоится 15 апреля казахстанец исполнит попурри из репертуара Майкла Джексона.
Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова благословила восходящую звезду мирового шоу-бизнеса Димаша Кудайбергенова, пожелав ему победы в финале вокального конкурса I Am a Singer, сообщает Zakon.kz.
«Дорогой Димаш, мы - твои болельщики, твои фанаты. Мы очень ждем от тебя больших побед. Я, как человек, который дал тебе свое благословение еще на конкурс "Славянский базар", я тебя благословляю и на этот большой конкурс. Надеюсь, сегодня не только весь Казахстан, вся Китайская Народная Республика, но и весь мир сейчас болеет за тебя. Мы - являемся главными твоим фанатами, потому что, мы твои земляки. Желаем тебе, чтобы ты приехал к нам с самой большой наградой. Мы надеемся, что наш Димаш будет первым. Желаю тебе, чтобы ты был здоров, и тебе сопутствовала твоя яркая, красивая звезда, которая загорелась на твоем небосклоне. Счастья тебе и долгой счастливой жизни. И радости, не только тебе, но и всем жителям нашего Казахстана», - сказала Бибигуль Тулегенова.
Напомним, что Димаш Кудайберген прошел в финал конкурса «Singer 2017» исполнив композицию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент». В финале конкурса, который состоится 15 апреля казахстанец исполнит попурри из репертуара Майкла Джексона.
Видео Dears Dimash
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853930-0ac52704d03d9ff5cd6eb951068d553d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...