Бибигуль Тулегенова благословила Димаша Кудайбергенова

Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова благословила восходящую звезду мирового шоу-бизнеса Димаша Кудайбергенова, пожелав ему победы в финале вокального конкурса I Am a Singer, сообщает сообщает Zakon.kz





«Дорогой Димаш, мы - твои болельщики, твои фанаты. Мы очень ждем от тебя больших побед. Я, как человек, который дал тебе свое благословение еще на конкурс "Славянский базар", я тебя благословляю и на этот большой конкурс. Надеюсь, сегодня не только весь Казахстан, вся Китайская Народная Республика, но и весь мир сейчас болеет за тебя. Мы - являемся главными твоим фанатами, потому что, мы твои земляки. Желаем тебе, чтобы ты приехал к нам с самой большой наградой. Мы надеемся, что наш Димаш будет первым. Желаю тебе, чтобы ты был здоров, и тебе сопутствовала твоя яркая, красивая звезда, которая загорелась на твоем небосклоне. Счастья тебе и долгой счастливой жизни. И радости, не только тебе, но и всем жителям нашего Казахстана», - сказала Бибигуль Тулегенова.



