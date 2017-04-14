В МВД опровергли информацию об усилении контроля над соцсетями
14 апреля 2017, 17:21
Согласно Конституции каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений.
Директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев опроверг информацию об усилении контроля над социальными сетями, которая активно распространяется через WhatsApp, сообщает Zakon.kz.
«В WhatsApp распространяется ложная информация об усилении контроля МВД над социальными сетями и другими каналами связи. Согласно Конституции каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений. Это право может быть ограничено только в рамках законодательства и с санкции прокурора», - сказал он.
При этом представитель МВД напомнил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.
По его словам, в текущем году МВД зарегистрировано 38 подобных фактов, по которым заведены уголовные дела.
Напомним, через WhatsApp распространялась следующая информация:
«Постановление Министерства внутренних дел
Начиная с завтрашнего дня, появляются новые правила общения.
Все звонки записываются
Каждый телефонный звонок записи сохраняются
Whatsapp контролируется
Twitter контролируется
Facebook контролируется
Все социальные сети и форумы контролируются
Скажите тем, кто не знает его.
Ваши устройства подключены к системам Министерства.
Не отправлять ненужные сообщения».
Фото: eKaraganda
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