Аким Акмолинской области побывал в Бурабайском районе с рабочей поездкой

Также аким района обсудил вместе с участниками совещания основные положения программной статьи Президента страны Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Аким Акмолинской области М. Мырзалин с рабочей поездкой побывал в Бурабайском районе. Первым объектом посещения стало ТОО «Есиль Агро», передает Управление внутренней политики.





В ходе ознакомления с работой молочно-товарной фермы генеральный директор предприятия Казбек Ескендиров представил перспективы развития ТОО «Есиль Агро». В прошлом году предприятие произвело 3,6 млн. литров молока. Всего численность КРС составляет 1542 голов, из них 535 коров, 258 нетели, 343 телок, 309 бычков. По словам Казбека Ескендирова, ТОО «Есиль Агро» намерено в срок до 2018 года реализовать инвестиционный проект по увеличению производства молока до 8 млн. литров в год.





В перспективных планах хозяйства наращивание производства молока за счет повышения продуктивности скота.В целом, молочно-товарное производство отвечает всем высоким требованиям. Это внедрение передовых технологий содержания и доения высокопродуктивного племенного стада молочной породы голштино-фриз. Сырье данной фермы поставляется на молочный завод, где под брендом «Айна» производится 18 видов молочной продукции. Основными потребителями продукции являются учреждения здравоохранения и образования Акмолинской области.





«Благодаря государственной поддержке мы смогли подняться. У наших сельхозпроизводителей есть все возможности, нужно трудиться не покладая рук. В наших перспективных планах консолидироваться с другими производителями молочной продукции нашей области и открыть в столице 20 павильонов по продаже фермерских продуктов. Совместными усилиями будем продвигать региональный эко-продукт «Сделано в Акмолинской области», - сказал К.Ескендиров.









Далее в мясоперерабатывающем комплексе ОСКО аким области ознакомился с процессом производства колбасных изделий и деликатесов из мяса. Руководитель комплекса Константин Осипов проинформировал, что в прошлом году произведена 381 тонна продукции на сумму 489,9 млн.тенге. Всего в ассортименте более 60 видов мясопродуктов. Рынками сбыта продукции являются Акмолинская область, г.г.Астана, Алматы, Караганда.





В ходе беседы с руководителями данных сельхозпредприятий глава региона отметил, что по поручению Президента страны Н.А Назарбаева с целью ускоренного развития аграрного сектора Правительством РК разработана Государственная программа развития АПК на 2017–2021 годы. В этой связи, в ближайшие пять лет производство и переработка сельхозпродукции станут основным источником диверсификации и драйвером экономического роста.





Следующим объектом посещения стал Щучинский котельно-механический завод. Выпускаемые заводом котлы предназначены для выработки пара и горячей воды, используемых в системах централизованного и автономного теплоснабжения на нужды отопления и горячего водоснабжения поселков, жилых массивов, частных домов, общественных и производственных зданий, и сооружений, а также для технологических целей на предприятиях различных отраслей. Проектная мощность завода – 212 котлов в год.





Ряд проблемных вопросов были обсуждены на закрытой трансформаторной подстанции «Санаторная». Подстанция обеспечивает энергоснабжением необходимой мощности энергопотребления Щучинско-Боровской курортной зоны. Однако в настоящее время у данного объекта нет обслуживающей организации и он временно находится на обслуживании ТОО «Кокшетау Энерго Восточные МЭС».





В этой связи, предложено изучить решение проблемы посредством передачи объекта в доверительное управление. Данный вопрос находится на рассмотрении в Министерстве энергетики РК со сроком до осени текущего года.









М.Мурзалин побывал также на строительных площадках районной поликлиники, строящейся в рамках государственно-частного партнерства, и лыжной республиканской базы.





Стоимость нового 6-этажного медицинского учреждения площадью 6000 кв.метров, включая затраты на приобретение медицинского оборудования, составляет 5,0 млрд. тенге. ГКП на ПХВ «Бурабайская районная поликлиника» и ГКП на ПХВ «Бурабайская многопрофильная межрайонная больница» переданы в доверительное управление в рамках ГЧП сроком на 30 лет ТОО «Бурабай-Авиценна». На сегодняшний день частными партнером проводится реконструкция больницы с дальнейшей модернизацией.





В этой связи, глава региона поручил акиму района и руководителю управления здравоохранения взять на контроль вопрос завершения модернизации и реконструкции указанного объекта в установленные сроки.





Что касается лыжного спортивного комплекса, то он размещён на территории 140,5 га. Строительные работы ведутся группой компании «MаbetexGroup». Готовность объекта - более 90 процентов.





Здесь полностью завершено строительство основных и вспомогательных помещений объекта, благоустройство и освещение лыжной и биатлонной трассы. Работы по внутриплощадочным инженерным сетям выполнены на 87%.





Поступило оборудование и техника для искусственного оснежения и подготовки трассы. Трамплины К-90 и К-125 выполнены до отметки +74.00м. Ведутся работы по опорным сооружениям эстакад горы разгона, пресс-центру, чаше приземления с трибунами (арене).





По словам генерального директора компании «MаbetexGroup»Мирко Горник, строительство лыжной базы будет завершено во второй половине 2018 года. В текущем году для завершения данного проекта из республиканского бюджета выделено 20 млрд. тенге.





В этот же день аким области посетил медицинский центр «Medicus», районный дом культуры, музей природы и экспозиционный комплекс «Музей Абылай хана» ТОО «Бурабай-даму».





В завершение поездки М.Мурзалин встретился с активом района, где он отметил, что Бурабайский район занимает территорию благоприятную для развития туристского бизнеса и сельскохозяйственной отрасли.Наличие государственного национального природного парка «Бурабай», делает регион весьма привлекательным для многочисленных туристов.





На активе региона аким области остановился на 12 индикаторах по социально-экономическому развитию Бурабайского района и подчеркнул важность работы по увеличению заработной платы, так как показатель по заработной плате в Бурабайском районе ниже областного показателя.





«Для нас основным индикатором является качество уровня жизни населения, как туристический центр Акмолинской области, Бурабайский район должен быть в числе лидеров», - отметил аким области.





В ходе совещания М.Мурзалин поручил акимату района разработать дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение круглогодичности курортной системы, активно привлекать инвестиции, как в туристической отрасли, так и в производственной сфере, развивать сельскохозяйственную отрасль, ГЧП в сфере образования, малый и средний бизнес.





Также аким района обсудил вместе с участниками совещания основные положения программной статьи Президента страны Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





«За 25 лет во главе с нашим Президентом за годы Независимости Казахстан сначала поднимал свою экономику. Настало время духовного возрождения. Наш Лидер нации выбрал правильный путь для дальнейшего развития страны, консолидируя общество для решения новых задач», - заключил аким области.



