Актив Кызылординской области обсудил программную статью Главы государства

В целях разъяснения статьи Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания», 14 апреля 2017 года состоялось заседание идеологического актива Кызылординской области под председательством исполняющего обязанности акима области К.Искакова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП области.





В работе заседания принял участие государственный инспектор аппарата Президента Республики Казахстан Н.Тлешов.





В ходе мероприятия заслушаны выступления члена Союза журналистов РК Ш.Абдикаримова, заведующего кафедрой АНК КГУ им. Коркыт Ата Н.Мынжасова, заместителя руководителя областного управления образования Кызылординской области Б. Бердаулетова, ассоциированного профессора кафедры казахского языка, литературы и журналистики КГУ им. Коркыта Ата А.Абасилова, руководителя центра «Когамдык келисим» У.Ибраева и других. Спикеры отметили важность статьи Главы государства, а также ее влияние на развитие социальной сферы страны.





Кроме того, участниками заседания широко обсуждены и получили поддержку программы «Туған жер», «Культурно-географический пояс», проекты «100 новых лиц Казахстана», «100 новых учебников на казахском языке», а также идея «Национальное сознание».





Необходимо отметить, что на заседании областного актива присутствовали члены активов г. Кызылорда и районов, руководители областных департаментов и управлений, депутаты областного маслихата, сотрудники и активисты областного филиала партии «Нур Отан», руководители и заместители высших и средних учебных заведений, представители СМИ, НПО и политических партий, лидеры этнокультурных объединений, сотрудники центра «Когамдык келисим», ряда молодежных организаций и другие.





По итогам заседания местным исполнительным органам были даны конкретные поручения по продвижению программного документа.































