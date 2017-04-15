Глава тунисского футбольного клуба поцеловал судью и укусил его в ухо
15 апреля 2017, 16:15
Президента клуба после инцидента пожизненно дисквалифицировали.
Федерация футбола Туниса пожизненно отстранила президента клуба "Сфаксьен" Монсефа Хемахема за агрессивное поведение в отношении арбитра, передает РИА Новости со ссылкой на газету Marca.
Инцидент произошел во время матча "Сфаксьена" с "Этуаль дю Сахель". После спорного пенальти, назначенного в ворота его клуба, Хемахем вышел на поле, подошел к судье, поцеловал его и укусил за ухо.
Тунисская федерация футбола расценила эти действия как агрессивные и пожизненно запретила президенту "Сфаксьена" заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также оштрафовала его на 12 тысяч долларов.
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