Горбачев увидел признаки начала новой холодной войны

Международная ситуация, сложившаяся в 2017 году, несет в себе все признаки холодной войны, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев, сообщает РБК





По его словам, речи политиков и военачальников «становятся все более воинственными».





По оценке бывшего президента СССР Михаила Горбачева, современная обстановка в мире проявляет признаки новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.





«Речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны», — сказал Горбачев (цитата по ТАСС).





Горбачев уже не первый раз за последние годы говорит о ситуации в мире, употребляя термин «холодная война». В январе 2015 года он заявил, что именно США втянули Россию в новую холодную войну, пытаясь реализовать свою идею о триумфаторстве. «А куда это всех нас заведет? Холодная война уже идет открыто. А что дальше? К сожалению, я уже не могу твердо сказать, что холодная война не приведет к горячей. Боюсь, что они могут рискнуть», — предположил Горбачев, назвав тогда сложившуюся политическую ситуацию «острой».

Тогда же в интервью немецкому изданию Der Spiegel политик заявил, что в случае начала войны конфликт с Западом неизбежно перерастет в ядерное столкновение. «Мы не выживем в ближайшие годы, если у кого-нибудь сдадут нервы в этой крайне напряженной ситуации [кризиса на Украине]». Горбачев отметил, что западные страны не должны вмешиваться в происходящее на Украине, добавив, что «Германия хочет вмешиваться повсюду» и,​ «очевидно, в стране много людей, которые стремятся к созданию новой разделительной линии в Европе».

