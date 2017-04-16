В Актобе в связи с паводком принято решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба

По городу как и по Актюбинской области принимаются все меры, направленные в первую очередь на спасание людей и защиту их имущества.

Такое решение было принято в ходе оперативного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в городском акимате с участием акима г. Актобе Ильяса Испанова.

Ильяс Испанов отметил, что по городу как и по Актюбинской области принимаются все меры, направленные в первую очередь на спасание людей и защиту их имущества.

- Задействовано более 150 единиц техники, в том числе свыше 20 единиц тяжелых экскаваторов погрузчиков, 100 единиц водооткачивающей техники и 10 автобусов для эвакуации людей. Из числа специалистов

аппарата акима города определены ответственные работники по каждому из участков, где совместно с сотрудниками ДЧС, местной полицейской службы они следят за порядком, помогают при эвакуации граждан. Из мест затопления людей размещают в подготовленных местах временной эвакуации граждан. В отдельных случаях приходится осуществлять принудительную эвакуацию жителей. Данные временные центры могут принять до 300 человек, - сообщил Ильяс Испанов.

Как сообщил начальник городского управления по ЧС Евгений Овчарский, затоплено 283 дачных домов и дворов, разрушено 5 дачных домов, эвакуировано 734 человека.

В целях временного размещения развернуты 12 пунктов на базе школ. Из них 3 пункта приняли 117 человек, остальные 625 человек разместились у знакомых и родственников. Переправлено через р. Илек 535 человек.

Оповещено 706 дворов, от эвакуации отказалось 513 человек, проживающих в низовьях паводкоопасных рек.

По словам Евгения Овчарского, паводковая обстановка сложившаяся в г. Актобе является чрезвычайной ситуацией природного характера местного масштаба. В связи с этим, он ходатайствовал об объявлении чрезвычайной ситуации и выделении средств из местного бюджета на ликвидацию паводка и его последствий.

Директор АФ РГП "КАЗВОДХОЗ" Бекзат Наметов проинформировал о состоянии рек и контроле за наполнением Актюбинского, Саздинского и Каргалинского водохранилищ, о стремительном наполнении нерегулируемых рек Илек, Женишке, Жаман Каргалы. Подобная ситуация наблюдалась в городе в период весенних паводков 1993 и 1998 годов.

Заслушав информацию о текущей ситуации, аким города объявил о введении на территории города чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба и поставил ряд задач. В частности, было поручено создать комиссию и мобильные группы по обследованию подтопленных территорий, определения нанесенного ущерба и выработке мер по устранению последствий паводка, обеспечить качественную работу противопаводкового штаба, своевременно реагировать на обращения граждан по возникающим вопросам, обеспечить круглосуточное дежурство на местах подверженных подтоплению, для возможной организации эвакуации граждан, местной полицейской службе поручено обеспечить охрану общественного порядка в подтопленных территориях, для предотвращения фактов мародерства.