Самые ужасные брови в мире
Особо впечатлительным смотреть не рекомендуется!
Брови служат защитным барьером от пота и грязи для глаз. В разное время были популярны различные формы бровей. Но что рисуют на своем лице девушки в этой подборке бровями назвать язык не поворачивается.
1. Когда бросаешься в крайности.
2. Девушку в зеленом не спасет даже грудь.
3. Почему брови справа начали исчезать? Это задумка?
4. Возможно это игра: нарисуй бровь по точкам.
5. Зачем выщипывать брови, а на их месте рисовать МОНОБРОВЬ?
6. Брови слева похожи на паучьи лапки.
7. Без комментариев.
8. Татуаж - это зло.
9. Да что не так с этими девушками?
10. Увиденное не развидеть.
Источник: 9gag.com
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