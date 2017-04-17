Самые ужасные брови в мире

Брови служат защитным барьером от пота и грязи для глаз. В разное время были популярны различные формы бровей. Но что рисуют на своем лице девушки в этой подборке бровями назвать язык не поворачивается.

1. Когда бросаешься в крайности.

2. Девушку в зеленом не спасет даже грудь.

3. Почему брови справа начали исчезать? Это задумка?

4. Возможно это игра: нарисуй бровь по точкам.

5. Зачем выщипывать брови, а на их месте рисовать МОНОБРОВЬ?

6. Брови слева похожи на паучьи лапки.

7. Без комментариев.

8. Татуаж - это зло.

9. Да что не так с этими девушками?

10. Увиденное не развидеть.





Источник: 9gag.com