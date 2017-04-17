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У Филиппа Киркорова умерла младшая сестра

17 апреля 2017, 08:02

Певец считает, что во многом в трагедии виноват его отец.

В эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ Филипп Киркоров сделал неожиданное признание. Оказывается, у артиста в 2002-м появилась единокровная сестра Ксения. Но через две недели она умерла от нераскрывшегося легкого, сообщает dni.ru.

"Я очень ругался, я так кричал на отца, ведь в случившимся отчасти была и его вина, – вспоминает Филипп. – Ситуация была непростой, ведь Людмила – жена моего отца Бедроса, – забеременела после 40 лет, когда велика зона риска. А у нас с Аллой были все медицинские связи в Москве, чтобы эту ситуацию разрешить и помочь".

Но мы с Аллой даже не знали, что Люда и Бедрос ждут ребенка, – продолжает певец. Они решили этот факт скрыть. Боялись, ревности. Мол, у нас с Аллой нет ребенка, а у них будет. А я всю жизнь хотел сестру. И сестра Киркорова должна была родиться в Москве, а не где-то там. Сегодня ей бы уже исполнилось 15 лет – взрослый человек, с которым можно было бы говорить на равных".

На похоронах сестры, равно как и на ее могиле под Великим Новгородом, Киркоров никогда не был. Ему, по его заверению, слишком тяжело это выносить. Но в церкви он всегда ставит свечку за упокой Ксении Киркоровой. И молится о ее душе.

Фото: 24СМИ

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