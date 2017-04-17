У Филиппа Киркорова умерла младшая сестра
17 апреля 2017, 08:02
Певец считает, что во многом в трагедии виноват его отец.
В эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ Филипп Киркоров сделал неожиданное признание. Оказывается, у артиста в 2002-м появилась единокровная сестра Ксения. Но через две недели она умерла от нераскрывшегося легкого, сообщает dni.ru.
"Я очень ругался, я так кричал на отца, ведь в случившимся отчасти была и его вина, – вспоминает Филипп. – Ситуация была непростой, ведь Людмила – жена моего отца Бедроса, – забеременела после 40 лет, когда велика зона риска. А у нас с Аллой были все медицинские связи в Москве, чтобы эту ситуацию разрешить и помочь".
Но мы с Аллой даже не знали, что Люда и Бедрос ждут ребенка, – продолжает певец. Они решили этот факт скрыть. Боялись, ревности. Мол, у нас с Аллой нет ребенка, а у них будет. А я всю жизнь хотел сестру. И сестра Киркорова должна была родиться в Москве, а не где-то там. Сегодня ей бы уже исполнилось 15 лет – взрослый человек, с которым можно было бы говорить на равных".
На похоронах сестры, равно как и на ее могиле под Великим Новгородом, Киркоров никогда не был. Ему, по его заверению, слишком тяжело это выносить. Но в церкви он всегда ставит свечку за упокой Ксении Киркоровой. И молится о ее душе.
Фото: 24СМИ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854148-6fe1f82689e638dc83d9b292f32c8690
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...