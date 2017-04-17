Пик половодья в Актюбинской области прошел

На территории области развернуто 13 противопаводковых штабов, куда поступило 1834 заявки от жителей, завезено более 4145 м3 инертных материалов и откачано более 205,8 тыс. м3 воды, уложено более 10 050 шт. мешкотары.

Пик половодья в регионе пришелся на 15-16 апреля. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник департамента по ЧС Актюбинской области Бауржан Сыздыков, передает пресс-служба акима области.





- С каждым днем уровень воды будет падать. По оперативным данным затоплено 579 дачных домов и дворов, эвакуировано 1174 человека, спасено 69. Для временного размещения эвакуированных работают 7 пунктов, в 4 из них находятся 502 человека, в том числе 159 детей. Для них организовано трехразовое питание. У родственников поселились 672 человека. Хочу напомнить, что в результате паводка пострадали в основном садоводческие коллективы, в которых не предусмотрено круглогодичное проживание. Работа ведется также в районах области, - отметил Сыздыков.









16 апреля был произведен аэровизуальный облет водохранилищ и рек, а также подтопленных участков области, под контролем держится ситуация в Хромтауском, Мартукском и Каргалинском районах. Обстановка стабильная. В последних двух районах проведены превентивные мероприятия, по обвалованию места выхода из русла рек Илек (27 м) и Каргала (70 м).









- 30-31 марта в регионе выпала месячная норма осадков. Это одна из причин возникновения данной ситуации. Плюс ко всему сказалась затяжная весна: до 10 апреля на реках стоял лед, а в степи лежал снег. С 8 апреля началось резкое потепление и таяние снега. На площади водосбора Каргалинского и Актюбинского водохранилищ до сих пор сохраняется мерзлость земли от 11 до 21 см и то, что тает сверху, не впитывается и вся вода набирается в водохранилищах, - назвал причины начальник ДЧС.





Продолжается работа по оповещению населения через социальные сети, ТВ, посредством смс рассылки, а также подворовые обходы о необходимости принятия заблаговременных мер в т.ч. эвакуация. По обоим берегам р. Илек направлены группы оповещения, охраны общественного порядка, помощи в выносе материальных средств и доставки до пунктов временного размещения. Оповещено около 876 дворов, от эвакуации отказалось 523 чел, проживающих в низовьях паводкоопасных рек.









К аварийно-спасательным работам привлечены 497 человек, 127 единиц техники, 12 плавательных средств.





На территории области развернуто 13 противопаводковых штабов, куда поступило 1834 заявки от жителей, завезено более 4145 м3 инертных материалов и откачано более 205,8 тыс. м3 воды, уложено более 10 050 шт. мешкотары.









Напомним, 16 апреля в Актобе объявлена ЧС природного характера местного масштаба, организована и функционирует «горячая линия».









В целях недопущения краж чужого имущества граждан, эвакуированных с мест ликвидации паводка, установлен 21 блок пост. Случаев мародерства не зарегистрировано.

Фото: Информационный центр «Ақтөбе ақпарат»



