В Казахстане снимут фильм о Балуане Шолаке

В съемках фильма примут участие как звезды казахстанского кино, так и актеры-дебютанты. Их имена режиссер пока не называет, так как сам не определился с главным героем картины.

Полнометражный художественный фильм о Балуане Шолаке по сценарию Дулата Исабекова снимет киностудия «Казахфильм» имени Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





Киносценарий будущей картины написан по пьесе «Жаужүрек», которая есть в репертуаре Казахского академического драматического театра им. Мухтара Ауэзова. Режиссером фильма выступит Нургельды Садыгулов, для которого реализация проекта была давней мечтой.





«Еще со времен учебы в Академии искусств им. Т.Жургенова я хотел снять фильм о Балуане Шолаке. Я восхищался им. Он был и поэтом, и борцом за справедливость, и певцом, а также обладал недюжинной силой. Его любовь к родному народу, земле и родине может быть примером для всех нас. Я считаю, что современная молодежь должна знать такого героя, как Балуан Шолак», — сказал Нургельды Садыгулов.





На сегодня съемочная группа сформирована полностью. Для съемок фильма шьются необходимые костюмы, готовится реквизит и возводятся декорации. Съемки пройдут в Алматинской и Северо-Казахстанской областях.

Сценарий картины был написан несколько лет назад, а затем обработан. Авторы фильма заинтересованы в том, чтобы фильм получился достоверным, поэтому пригласили в проект советников, среди которых С.Нарымбетов, Е.Толеутай, Б.Ыстыбаев, Б. Беделхан.





В съемках фильма примут участие как звезды казахстанского кино, так и актеры-дебютанты. Их имена режиссер пока не называет, так как сам не определился с главным героем картины.





«Актеры отобраны. Однако назвать главного героя пока не могу, потому что сейчас я нахожусь перед выбором между двумя актерами», — пояснил Нургельды Садыгулов.





Отметим, Балуан Шолак (настоящее имя Нурмагамбет Баймырзаулы) — казахский народный акын, певец и композитор, прославленный борец. С детства приобщился к искусству, пел, играл на домбре и сочинял песни. В молодом возрасте его прозвали Балуан Шолаком беспалым борцом, так как он отличался большой силой и не имел пальцев правой руки, отморозив их в детстве. Уже в 14 лет он побеждал 20-летних юношей. Известен своими победами над легендарными борцами того времени — Севром и Кароном. В 35 лет на ярмарках он удерживал на плечах бревно с двадцатью джигитами и отлично боролся.







