Посол РФ призвал казахстанское СМИ соблюдать этику при освещении терактов

Посол РФ в Казахстане уверен, что варварское и подлое преступление в питерском метро, за которым в течение короткого отрезка времени последовали теракты в Швеции и Египте, в очередной раз подтвердило, что терроризм является общей для всех государств угрозой и требует максимального сплочения международного сообщества, срочных и, безусловно, эффективных коллективных мер под эгидой ООН, на основе имеющихся фундаментальных решений в сфере контртерроризма, выработанных, прежде всего, Советом Безопасности ООН. "На это, как известно, направлена и соответствующая инициатива Президента Н.А.Назарбаева", — напомнил дипломат.

"Мы всегда об этом говорили и будем дальше настаивать на том, что в борьбе с терроризмом не должно быть места пресловутым "двойным стандартам", неким "скрытым повесткам дня". Нельзя делить террористов и их пособников на "плохих" и "не совсем плохих". Недопустимо использовать террористические и экстремистские группировки в неких политических или геополитических целях, для вмешательства во внутренние дела других государств, дестабилизации "неугодных" режимов. В конечном итоге это всегда приведет к обострению глобальной угрозы терроризма, от которой не застрахован никто. Мы в очередной раз призываем международное сообщество, СМИ, учитывая их роль в современном мире, к борьбе с терроризмом и экстремизмом, во всех их формах и проявлениях, чтобы не оставлять организаторам такого рода преступлений против людей надежды, что это сойдет им с рук и будет кем-то оправдано", — призвал Бочарников.



