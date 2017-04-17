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Назначен новый посол Южной Кореи в Казахстане

17 апреля 2017, 17:27

Дипломат был сотрудником по обеспечению государственной безопасности Кореи, политологом службы дипломатической безопасности при кабинете министров

Ким Дэ Сик назначен новым Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в Казахстане.

Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в южнокорейском посольстве.

Как пояснили в посольстве, в разное время дипломат был сотрудником по обеспечению государственной безопасности Кореи, политологом службы дипломатической безопасности при кабинете министров, послом Республики Корея в Королевстве Оман, советником по международным отношениям провинции Чолла Намдо.

Фото ORTCOM.KZ

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