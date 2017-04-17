По факту прорыва дамбы в Атбасаре будет возбуждено уголовное дело

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин рассказал на брифинге в СЦК о ситуации с паводками в Акмолинской области, в частности в Атбасаре , передает корреспондент Zakon.kz





«По Акмолинской области - очень серьезные опасения и очень тяжелая обстановка у нас сейчас в Атбасаре», - сказал он.





Спикер пояснил, что плотина, которая была построена в прошлом году, защищала город Атбасар.





«Высота плотины составляла порядка 7 метров, плотина насыпная, утрамбованная. Расходы воды, которые были критическими в прошлом году, составляли порядка трех метров, самый критичный год у нас был 2014, когда уровень составлял 4,25 метра. В этом году на сегодняшний час, буквально час назад информация, уровень расхода воды по реке Жабай составляет 5 м 60 см. То есть, превышение многолетних значений по расходам воды по реке Жабай», - указал Ю. Ильин.





По его словам, соответственно, данная плотина «не была должным образом предназначена для защиты от такого количества воды, она была разрушена в выходные дни».





«Произошел разрыв плотины на территории поселка Атбасар, в результате которого на сегодняшний день у нас более 200 домов находятся в зоне подтопления. Различный уровень подтоплений - высота от метра до нескольких десятков см, затоплена одна школа, в которой прекращены занятия», - сообщил он.





Замглавы ведомства проинформировал, что на данный момент проводится работа по мониторингу ситуации, охране общественного порядка.





«Но по наблюдениям, которые мы ведем в вышестоящих населенных пунктах, это (паводок - Прим.) образовался не в результате прорыва гидротехнических сооружений, это в результате интенсивного таяния снега, а также выпадения осадков, которые были у нас в выходные дни. По данным Казгидромет, превышение месячной нормы осадков у нас уже наблюдалось в течение недели», - отметил Ю. Ильин.





«Более 25 мм выпадение осадков именно Акмолинской области, это спровоцировало интенсивное таяние снегазапасов, которые находились в русле реки Жабай. Что привело соответственно, к подтоплению, повышению уровня воды», - добавил он.





Как уточнил в заключение вице-министр, по имеющейся у МЧС информации, ожидается, что по реке Жабай в районе Атбасара в течение 5-7 дней значительно понизится уровень воды.





«И будет безопасно. Дальнейшую судьбу плотины и ее эксплуатацию будет решать местные исполнительные органы. Сегодня на совещании министра внутренних дел было поручено возбудить уголовное дело по факту строительства и эксплуатации данной плотины, результаты, соответственно, мы вывесим после окончания следствия», - резюмировал спикер.



