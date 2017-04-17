Более тысячи домов и дач оказались подтопленными водой в РК

Почти 5 тысяч жителей были эвакуированы из подтопленных талыми или паводковыми водами населенных пунктов.

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин на брифинге в СЦК отметил, что с 30 марта по 17 апреля сложная паводковая ситуация сложилась на территории Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целом, по республике на сегодняшний день остаются подтопленными талыми водами и паводковыми водами 1156 домов и дачных домов, заблаговременно эвакуировано 4715 человек. Из них по территории Акмолинской области - 1340, ВКО - 52, Жамбылской - 55, Карагандинской - 1850, Костанайской - 200, Актюбинской - 1174 и СКО - 44 человека. Часть людей размещаются в эвакопунктах, порядка 900 человек уже вернулись в свои дома, где вода ушла. Большая часть разместились у родственников», - сказал он.

Как уточнил спикер, в МВД ожидают, что в течение «еще недели» ситуация с паводками в Казахстане должна будет стабилизироваться.

«Сейчас мы наблюдаем поступление воды в Самаркандское водохранилище, но с учетом скорости движения воды, а также протяженностью реки Нура по территории Карагандинской области и нахождением там порядка 20 населенных пунктов, которые еще ниже по течению находятся, в течение 10 дней максимум эта ситуация должна стабилизироваться. Самая главная задача, которая стоит перед местными исполнительными органами (МИО), перед нашими подразделениями - это своевременное принятие мер по оповещению населения и эвакуации в безопасные места», - указал Ю. Ильин.

«Хочу сразу сказать, что на территории регионов, которые я перечислил, там дежурят сотрудники МИО, сотрудники местной полиции. И, соответственно, никаких фактов мародерства не будет допущено», - заверил он.

Ксения Давыдова, Астана.