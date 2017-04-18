В детсадах планируют внедрить новую систему обучения - «асык терапия»

Суть заключается в развитии логики, а также мелкой моторики рук ребенка.

В детсадах Алматы планируют внедрить новую систему обучения. Об этом рассказали воспитатели одного из дошкольных учреждений города, передает телеканал Астана





Методика получила название "асык терапия". Суть заключается в развитии логики, а также мелкой моторики рук ребенка.





По словам специалистов - разработчиков Фариды и Айнур, методика основана на индивидуальном подходе к каждому ребенку. С помощью игральных костей дети учатся считать, мыслить логически, а также играть на музыкальных инструментах.





Пока методика внедрена только в одном детском саду мегаполиса. Специалисты успели получить соответствующий патент в Управлении юстиции.





"Асык терапия со всех сторон оказывает довольно благоприятное влияние на развитие ребенка. Будь то воспитание, здоровье. Все уроки в нашем детском саду проводятся с использованием асыков. И русский язык, и музыка, и математика, и даже физическая культура. Помимо всего прочего новая методика способствует формированию патриотизма у детей", - рассказала методист отдела образования Жетысуского района акимата г. Алматы Шынар Телгазиева.











