Четыре авто столкнулись в Алматы, один из водителей покинул место ДТП

Водитель и пассажирка Mercedes на такси покинули место происшествия.

Два автомобиля столкнулись и спровоцировали еще одно ДТП в Алматы, сообщили очевидцы.





Дорожная авария произошла на пересечении улиц Саина и Абая, на развязке под мостом.

ГАЗель двигалась в северном направлении по Саина, в попутном направлении двигался Mercedes, который, вероятно, вследствие скользкой дороги врезался в боковину ГАЗели. От удара седан раскрутило и откинуло в отбойник — барьерное ограждение.

Водители обоих авто вышли и на улице ожидали приезда сотрудников полиции.



В это время по той же дороге ехал Nissan Sunny, который не успел вовремя среагировать и ударил Mercedes. Nissan отрикошетило в Porsche Cayenne.

Пассажир Sunny был госпитализирован, остальным медицинская помощь не понадобилась. Тем временем водитель и пассажирка Mercedes на такси покинули место происшествия.









Источник: Sputnik Казахстан

Фото представлено очевидцами



