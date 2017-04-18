Забавные маленькие хамелеоны

Хамелеоны могут вращать правым и левым глазом в разные стороны, таким образом они могут видеть на 360 градусов.

Хамелеоны – это самые интересные из всех ящериц, они известны в первую очередь своим умением изменять окраску и рисунок тела.





Также хамелеоны могут вращать правым и левым глазом в разные стороны, таким образом они могут видеть на 360 градусов, не поворачивая голову. А еще, как вы можете видеть ниже, у хамелеонов есть чудесные маленькие детеныши.





Дай лапку!





Счастливый хамелеон.





Оранжевая шапочка.





Новорожденный хамелеон.





Крошечный хамелеон на пальце.





Хамелеон-голлум.





Семейное фото.





Мини-динозавр на цветке.





Сколько интересного, что глаза разбегаются… в буквальном смысле…





Маленький охотник.



