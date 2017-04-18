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Забавные маленькие хамелеоны

18 апреля 2017, 10:01

Хамелеоны могут вращать правым и левым глазом в разные стороны, таким образом они могут видеть на 360 градусов.

Хамелеоны – это самые интересные из всех ящериц, они известны в первую очередь своим умением изменять окраску и рисунок тела.

Также хамелеоны могут вращать правым и левым глазом в разные стороны, таким образом они могут видеть на 360 градусов, не поворачивая голову. А еще, как вы можете видеть ниже, у хамелеонов есть чудесные маленькие детеныши.


Дай лапку!


Счастливый хамелеон.


Оранжевая шапочка.


Новорожденный хамелеон.


Крошечный хамелеон на пальце.


Хамелеон-голлум.


Семейное фото.


Мини-динозавр на цветке.


Сколько интересного, что глаза разбегаются… в буквальном смысле…


Маленький охотник.

Источник: Fullpicture.ru

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