Забавные маленькие хамелеоны
18 апреля 2017, 10:01
Хамелеоны могут вращать правым и левым глазом в разные стороны, таким образом они могут видеть на 360 градусов.
Хамелеоны – это самые интересные из всех ящериц, они известны в первую очередь своим умением изменять окраску и рисунок тела.
Также хамелеоны могут вращать правым и левым глазом в разные стороны, таким образом они могут видеть на 360 градусов, не поворачивая голову. А еще, как вы можете видеть ниже, у хамелеонов есть чудесные маленькие детеныши.
Дай лапку!
Счастливый хамелеон.
Оранжевая шапочка.
Новорожденный хамелеон.
Крошечный хамелеон на пальце.
Хамелеон-голлум.
Семейное фото.
Мини-динозавр на цветке.
Сколько интересного, что глаза разбегаются… в буквальном смысле…
Маленький охотник.
Источник: Fullpicture.ru
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