Казахстанцам рассказали о планах на будущее певца Димаша Кудайбергенова

Казахстанец Димаш Кудайберген завершил участие в китайском музыкальном конкурсе I am a singer, заняв там второе место. Шоу сделало певца невероятно популярным не только в Китае, но и по всему миру.

Каковы дальнейшие планы Димаша? Примет ли он участие в международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение"? Об этом и другом в эксклюзивном интервью Sputnik Казахстан рассказала вице-министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова. Напомним, что Раимкулова была в числе членов официальной казахстанской делегации, которая приехала поддержать Димаша в финале I am a singer.





- Мы поехали в Китай с несколькими вопросами — культурных отношений, музыкального искусства, историко-культурного наследия, развития совместных проектов между Китаем и Казахстаном. Димаш Кудайберген послужил еще одним толчком для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Китайцы называют его "золотым мостом". Они к нему очень хорошо все относятся, отовсюду звучит "Димаши". Конкурс I am a singer, хоть и проходит не в Пекине, а в городе Чанша, но является в Китае самым престижным. Считается, что если ты принял участие в конкурсе и проходишь туры, то можешь рассчитывать на узнаваемость в Азии. Димаш рассказал: "Я думал, что если до середины туров дойду, то это хорошо".





– Некоторые казахстанские комментаторы пишут в Сети, что Димаш не был признан у себя на родине до участия в китайском конкурсе.





— Вы знаете, в соцсетях такие обидные вещи звучат. Никто не хочет "примазываться". Государство оказывало финансовую поддержку, отправило его на "Славянский базар", где он получил гран-при, на I am a singer. Он участвовал в конкурсе "Жас Канат", стал обладателем гран-при, на первом курсе стал лауреатом государственной молодежной премии "Дарын". Часто выступал на правительственных концертах.