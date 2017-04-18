Казахстанцам рассказали о планах на будущее певца Димаша Кудайбергенова
18 апреля 2017, 11:30
Димаш поедет во Францию и Америку.
Казахстанец Димаш Кудайберген завершил участие в китайском музыкальном конкурсе I am a singer, заняв там второе место. Шоу сделало певца невероятно популярным не только в Китае, но и по всему миру.
Каковы дальнейшие планы Димаша? Примет ли он участие в международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение"? Об этом и другом в эксклюзивном интервью Sputnik Казахстан рассказала вице-министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова. Напомним, что Раимкулова была в числе членов официальной казахстанской делегации, которая приехала поддержать Димаша в финале I am a singer.
- Мы поехали в Китай с несколькими вопросами — культурных отношений, музыкального искусства, историко-культурного наследия, развития совместных проектов между Китаем и Казахстаном. Димаш Кудайберген послужил еще одним толчком для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Китайцы называют его "золотым мостом". Они к нему очень хорошо все относятся, отовсюду звучит "Димаши". Конкурс I am a singer, хоть и проходит не в Пекине, а в городе Чанша, но является в Китае самым престижным. Считается, что если ты принял участие в конкурсе и проходишь туры, то можешь рассчитывать на узнаваемость в Азии. Димаш рассказал: "Я думал, что если до середины туров дойду, то это хорошо".
– Некоторые казахстанские комментаторы пишут в Сети, что Димаш не был признан у себя на родине до участия в китайском конкурсе.
— Вы знаете, в соцсетях такие обидные вещи звучат. Никто не хочет "примазываться". Государство оказывало финансовую поддержку, отправило его на "Славянский базар", где он получил гран-при, на I am a singer. Он участвовал в конкурсе "Жас Канат", стал обладателем гран-при, на первом курсе стал лауреатом государственной молодежной премии "Дарын". Часто выступал на правительственных концертах.
Мы не бьем себя в грудь, не считаем это каким-то подвигом, это наша обязанность — поддерживать талантливую молодежь. Для нас выступление каждого талантливого спортсмена, музыканта — это радость.
Димаш — это не "однодневка". Говоря языком маркетинга, не неожиданно выстреливший и непризнанный у нас культурный продукт. В него, как и во многих, вкладываются силы государства. Я думаю, что он показал максимум, оправдал ожидания болельщиков. И мы рады, что в свое время поддерживали его. Димаш после участия на I am a singer уже не тот мальчик, что был. Мы очень благодарны этому конкурсу, благодаря которому наш певец прошел профессиональные мастер-классы. Он стал намного опытнее, в этой схватке показал себя и как артист, и как работоспособный человек. Но и рейтинг конкурса повысился благодаря Димашу.
Непросто выдержать 14 туров конкурса. К каждому туру в течение недели нужно было подготовить новую песню, сделать аранжировку. Каждая песня — это целое драматургическое произведение с замыслом, развязкой, кульминацией, идеей. Например, в финале, где исполнялось попурри из песен Майкла Джексона, собрали детей со всего Китая как символ того, что люди должны объединяться.
– Каковы дальнейшие планы Димаша?
- Димаш возвращается в город Чанша, потому что 19-го и 22-го числа у него будет выступление на мероприятиях. Он подписал соглашение, которое подписывает каждый участник конкурса, поэтому у него еще есть обязанности по выступлению в Китае. После 22 апреля он приедет в Казахстан, где пройдет мероприятие, посвященное его участию в конкурсе. Кроме того, планируется, что Димаш примет участие в презентации казахстанского павильона кинофестиваля "Евразия", которая пройдет во французских Каннах.
Есть планы, что он поедет в Америку. Сейчас Димаш является студентом третьего курса Казахского национального университета искусств (КазНУИ). В рамках любой программы есть стажировки, мастер-классы. Айман Кожабековна (Мусаходжаева, ректор КазНУИ — ред.) сказала, что он поедет на обучение в Америку, так же, как и другие студенты в рамках своей учебной программы.
Мы планируем 27 июня его сольный концерт (в Астане, в рамках выставки ЭКСПО — ред.), участие в котором подтвердили некоторые популярные зарубежные исполнители. Мы планируем, что кто-то с китайской стороны будет участвовать. Вы, наверное, заметили, что Димаш практически никому не дает интервью. Нам сказали, что сейчас в период конкурса он пока не может давать интервью. Также в рамках подписанного контракта он снялся в рекламе в Китае. –
- Некоторые сообщества в Интернете, посвященные творчеству Димаша, утверждают, что он может принять участие в "Евровидении". Действительно ли это так?
Наша страна не является участником "Евровидения". Мы уже три года подряд направляем заявки, из года в год нам отвечают, что, к сожалению, Казахстан не является участником, не может участвовать как европейская страна.
Они рассматривают нашу заявку как от ассоциированного члена, и тогда любой наш участник сможет участвовать как ассоциированный участник. Мы предложили, чтобы Димаш выступил на "Евровидении" как гость, но по срокам "Евровидение" будет в мае, а Димаш пока связан контрактом, поэтому он будет дорабатывать. Не в этом году, так в следующем. Возможно, что в следующем году рассмотрят наши заявки − но на "Евровидении" заинтересовались тем, чтобы Димаш выступил на конкурсе в качестве гостя.
Фото: Timeskz.kz
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