Почему автовладельцам нужно снимать знак "шипы" летом

"Разве не логично, если поменяли резину, снять и опознавательный знак "Ш"? У многих автолюбителей этот знак уже превратился в жалкое зрелище.

Не вижу повода к беспокойству. Во-первых, предусмотрено предупреждение (на первый раз) и только потом штраф. Кстати, есть такие, кого зимой штрафовали за отсутствие знака? В основном идет разъяснительная работа, ограничиваются предупреждением.

Во-вторых, как известно, в соответствии с действующим законодательством, в летнее время нельзя управлять с зимними шинами на авто. А теперь представьте: лето, на вашем авто стоит знак "Ш", вслед за вами едет патрульный автомобиль... Ведь это будет являться одним из поводов, чтобы остановить Вас и проверить, какие шины на вашем автомобиле", - написала в ФБ Ирина Лукьянина.





По закону, она разъяснила, что в соответствии с пунктом 9 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 на транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки «Шипы» - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.

Таким образом, данная норма обязывает установку опознавательных знаков «Шипы» только в случае, если на транспортных средствах, имеются ошипованные шины.

В этой связи, наличие данных опознавательных знаках на транспортных средствах, не имеющих ошипованные шины, является нарушением указанных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения.