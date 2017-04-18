Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

17 самых красивых мечетей в мире

18 апреля 2017, 15:32

Многие мечети представляют собой памятники архитектуры и служат украшением города.

Несмотря на свое религиозное предназначение, многие мечети представляют собой также и памятники архитектуры, служащие настоящим украшением города, в котором они были построены. Ниже представлены 17 наиболее впечатляющих исламских сооружений со всего мира.




1. Голубая мечеть, Стамбул, Турция.



2. Мечеть Хасана II, Касабланка, Марокко.



3. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.




4. Религиозный центр Дианет, Ланхэм, США.



5. Исламский центр, Риека, Хорватия.




6. Мечеть султана Кабуса, Маскат, Оман.




7. Заповедная мечеть, Мекка, Саудовская Аравия.





8. Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби, ОАЭ.




9. Мечеть Лалы Мустафы Паши, Фамагуста, Кипр.




10. Мечеть Кул-Шариф, Казань, Россия.




11. Мечеть Мухаммеда Али, Каир, Египет.




12. Центральная мечеть Кёльна, Кёльн, Германия.



13. Мечеть Джама-масджид, Нью-Дели, Индия.



14. Мечеть Путра, Путраджая, Малайзия.



15. Мечеть Тубы, Туба, Сенегал.



16. Мечеть Вазир Хана, Лахор, Пакистан.


17. Мечеть Селат Мелака, Малакка, Малайзия.

Источник: Fullpicture.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...