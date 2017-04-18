17 самых красивых мечетей в мире

Несмотря на свое религиозное предназначение, многие мечети представляют собой также и памятники архитектуры, служащие настоящим украшением города, в котором они были построены. Ниже представлены 17 наиболее впечатляющих исламских сооружений со всего мира.





1. Голубая мечеть, Стамбул, Турция.





2. Мечеть Хасана II, Касабланка, Марокко.





3. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.





4. Религиозный центр Дианет, Ланхэм, США.





5. Исламский центр, Риека, Хорватия.





6. Мечеть султана Кабуса, Маскат, Оман.





7. Заповедная мечеть, Мекка, Саудовская Аравия.





8. Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби, ОАЭ.





9. Мечеть Лалы Мустафы Паши, Фамагуста, Кипр.





10. Мечеть Кул-Шариф, Казань, Россия.









11. Мечеть Мухаммеда Али, Каир, Египет.









12. Центральная мечеть Кёльна, Кёльн, Германия.





13. Мечеть Джама-масджид, Нью-Дели, Индия.









14. Мечеть Путра, Путраджая, Малайзия.





15. Мечеть Тубы, Туба, Сенегал.





16. Мечеть Вазир Хана, Лахор, Пакистан.





17. Мечеть Селат Мелака, Малакка, Малайзия.