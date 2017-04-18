17 самых красивых мечетей в мире
18 апреля 2017, 15:32
Многие мечети представляют собой памятники архитектуры и служат украшением города.
Несмотря на свое религиозное предназначение, многие мечети представляют собой также и памятники архитектуры, служащие настоящим украшением города, в котором они были построены. Ниже представлены 17 наиболее впечатляющих исламских сооружений со всего мира.
1. Голубая мечеть, Стамбул, Турция.
2. Мечеть Хасана II, Касабланка, Марокко.
3. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.
4. Религиозный центр Дианет, Ланхэм, США.
5. Исламский центр, Риека, Хорватия.
6. Мечеть султана Кабуса, Маскат, Оман.
7. Заповедная мечеть, Мекка, Саудовская Аравия.
8. Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби, ОАЭ.
9. Мечеть Лалы Мустафы Паши, Фамагуста, Кипр.
10. Мечеть Кул-Шариф, Казань, Россия.
11. Мечеть Мухаммеда Али, Каир, Египет.
12. Центральная мечеть Кёльна, Кёльн, Германия.
13. Мечеть Джама-масджид, Нью-Дели, Индия.
14. Мечеть Путра, Путраджая, Малайзия.
15. Мечеть Тубы, Туба, Сенегал.
16. Мечеть Вазир Хана, Лахор, Пакистан.
17. Мечеть Селат Мелака, Малакка, Малайзия.
Источник: Fullpicture.ru
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