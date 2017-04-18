Генпрокуратура: чиновники напрасно гоняли миллионы людей в ЦОНы

"Он отбыл наказание, судимость погашена. Есть законодательные ограничения, как сферы, связанные с воспитанием детей, образованием и правоохранительных сферах. В иных сферах оснований для отказов в трудоустройстве не имеется. Поэтому формат изменен. Человека гонять туда нет необходимости. На сегодня 2,2 миллиона раз или даже 4,5 миллиона раз люди посещали ЦОН из-за этой справки. То есть часть, которую относили в учреждения образования, исключится, соответственно и ЦОНы разгрузятся. Что касается частного сектора, то сама по себе эта необходимость отпадет, потому что в ней не будет информации содержаться за всю его жизнь с момента рождения. Если судимость погашена, то этой информации в справке не будет", — сказал Мусин на брифинге в службе центральных коммуникаций.



