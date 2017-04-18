Еще один город-побратим появился у Астаны
18 апреля 2017, 17:47
Несколько важных соглашений подписано в рамках визита президента Туркменистана в Казахстан.
Столицы Казахстана и Туркменистана стали городами-побратимами.
Соглашение об установлении побратимских связей между Астаной и Ашхабадом было подписано во вторник в Акорде в ходе государственного визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Кроме того, были подписаны Договор о стратегическом партнерстве, Соглашение о демаркации государственной границы, Соглашение о Межправительственной комиссии, Соглашение о взаимной защите секретной информации и Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.
Также стороны подписали Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Соглашение об установлении побратимских связей между Астаной и Ашхабадом, Соглашение о сотрудничестве между Нацпалатой предпринимателей РК "Атамекен" и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.
Городами-побратимами Астаны на сегодня являются более 20 городов, среди них — Ташкент, Анкара, Дубай, Москва, Варшава, Пекин, Ницца, Тбилиси, Бишкек и другие.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854557-e0839d909b99ab03beaafbab1fa5fa54
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...