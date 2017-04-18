Еще один город-побратим появился у Астаны

Соглашение об установлении побратимских связей между Астаной и Ашхабадом было подписано во вторник в Акорде в ходе государственного визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Кроме того, были подписаны Договор о стратегическом партнерстве, Соглашение о демаркации государственной границы, Соглашение о Межправительственной комиссии, Соглашение о взаимной защите секретной информации и Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.



