Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Еще один город-побратим появился у Астаны

18 апреля 2017, 17:47

Несколько важных соглашений подписано в рамках визита президента Туркменистана в Казахстан.

Столицы Казахстана и Туркменистана стали городами-побратимами.

Соглашение об установлении побратимских связей между Астаной и Ашхабадом было подписано во вторник в Акорде в ходе государственного визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Кроме того, были подписаны Договор о стратегическом партнерстве, Соглашение о демаркации государственной границы, Соглашение о Межправительственной комиссии, Соглашение о взаимной защите секретной информации и Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.

Также стороны подписали Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Соглашение об установлении побратимских связей между Астаной и Ашхабадом, Соглашение о сотрудничестве между Нацпалатой предпринимателей РК "Атамекен" и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

Городами-побратимами Астаны на сегодня являются более 20 городов, среди них — Ташкент, Анкара, Дубай, Москва, Варшава, Пекин, Ницца, Тбилиси, Бишкек и другие.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: соцсети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...