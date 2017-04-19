10-летняя девочка, пострадавшая от потопа в Актобе, обратилась к властям

Ученица 4-го класса, кроме жилья, еще осталась без школьной формы, учебников и никак не может прийти в себя от пережитой катастрофы.

В Актобе из-за подтоплений продолжают страдать местные жители, сообщает Диапазон.





Из-за паводка живущая в Махамбетовке Тургангуль Ешимова осталась без единственного жилья.





По ее словам, у мужа больное сердце, и он еще не видел, какие руины остались от их дома. Младшая дочь Махаббат, ученица 4-го класса 36-й школы, кроме жилья, еще осталась без школьной формы, учебников и никак не может прийти в себя от пережитой катастрофы.





"Все мои книги остались дома. Теперь они пропали. Куда смотрят власти? Книги не вернули. Мой папа в очереди столько лет, а толку? Все вещи остались там. Я переживала за учебу, а теперь остались без дома. Почему говорите, чтобы мы тут жили? С таким трудом мы все это построили", - говорит девочка.













Между тем, в Актобе создана комиссия для оказания помощи пострадавшим от паводка. Желающие оказать материальную помощь пострадавшим могут перечислить денежные средства на счет общественного фонда "Колганат Актобе"

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