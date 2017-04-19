В акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала"
19 апреля 2017, 10:45
Семь членов экипажа сухогруза "Герои арсенала" пропали при крушении судна в акватории Черного моря, пять человек удалось спасти.
Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря, службы экстренного реагирования направлены к месту происшествия, сообщает главк МЧС по Крыму, передает РИА Новости.
Семь членов экипажа сухогруза "Герои арсенала" пропали при крушении судна в акватории Черного моря, пять человек удалось спасти, сообщил РИА Новости источник в региональных экстренных службах.
"Герои арсенала" затонул, пять человек спасено, семерых ищут", — сказал собеседник агентства.
По информации ГУМЧС по Краснодарскому краю, ранним утром 19 апреля поступило сообщение о том, что в районе Керченского пролива (15 миль от пункта Тамань) пропал с радаров сухогруз.
"С целью уточнения обстановки к месту направлен Буксир, в связи с неблагоприятными погодными условиями — волнением моря (волной до трех метров) и порывами юго-западного ветра до 15 метров в секунду — применение судов в районе предварительного крушения не представляется возможным", — пояснили в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Сухогруз "Герои арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна, сообщает ГУ МЧС по Крыму.
"Судно "Герои Арсенала": длина габаритная — 113,87 метров; ширина габаритная — 13,19 метра, порт приписки Херсон. По предварительной информации, следовал из города Азов в Турцию с грузом зерна. На борту находилось 12 членов экипажа (гражданство устанавливается). Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100 метров", — информируют в МЧС.
Фото © РИА Новости. Виталий Тимкив
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