Футболистов «Шахтера» раскритиковал аким Карагандинской области

В первую очередь следует выяснить - действительно ли купленные для команды легионеры - перспективные футболисты, а не «чьи-то знакомые».

За низкие результаты раскритиковал аким Карагандинской области руководство и коллектив футбольного клуба «Шахтер», передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Главная причина проигрышей - травмы ключевых игроков, - процитировали в пресс-службе акимата региона слова исполнительного директора клуба «Шахтер» Аскара Абильдаева. - Мы потеряли восемь основных футболистов. У каждого главного тренера есть игроки, на которых делается ставка в любом матче. Сейчас они почти все травмированы. На ключевых играх в Анталии травмировались трое, еще трое травмировались на последней игре с «Тоболом», 16 апреля».





По результатам сборов в Анталии и первых игр сезона на родине футболисты занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Главный тренер команды Алексей Ерменко немного подкорректировал слова коллеги, сказав, что травмы - не основная причина неэффективных игр.





«Я пересматривал игру несколько раз и уверяю вас, что все травмы контактные. Мышечных травм нет. Футбол - это ведь контактный вид спорта, от этого не уйдешь. Результат игр не такой, как нам бы хотелось. Но я, как главный тренер, знаю команду изнутри, и вижу, что эти игроки смогут сделать все, как надо. Нужно лишь вселить в них уверенность», - сказал Елексей Ерменко. Аким области потребовал «вселять уверенность оперативнее».





«Вы до осени будете вселять в них уверенность! - цитирует слова акима пресс-служба. - А нам сейчас нужен результат. Если с тренером разорвем контракт, он уедет, а вы останетесь. Потому что вы коренной карагандинец. Как вы будете людям в глаза смотреть? Они - ваш работодатель. Вы проедаете деньги налогоплательщиков! Огромные деньги! Вы все довольны своей зарплатой? Да? А мы вашей игрой недовольны!» - отчитал команду и руководство аким Ерлан Кошанов.





Аким с сожалением констатировал, что «никакой конкретики от представителей футбольного клуба не услышал». Как отметили в пресс-службе акимата, реальные причины постоянных проигрышей руководители футбольного клуба не озвучили, а вместо конкретного плана действий прозвучали лишь общие лозунги.





Вместе с этим аким вспомнил и футболиста Байжанова, который перешел из «Шахтера» в команду Кызылорды. «Почему отпустили Байжанова? Он был эффективным игроком. Я знаю это как болельщик «Шахтера» со стажем», - сказал Ерлан Кошанов.





«Отпустили, потому что руководство клуба не вело с ним должным образом переговоры», - ответила руководитель управления физической культуры, туризма и спорта Наталья Сухорукова. По итогам встречи аким поручил Наталье Сухоруковой создать рабочую группу, которая за неделю бы разобралась в ситуации с футбольным клубом.





В первую очередь следует выяснить - действительно ли купленные для команды легионеры - перспективные футболисты, а не «чьи-то знакомые».





«Встретимся с вами через месяц и выслушаем отчет рабочей группы. А вам, главный тренер Алексей Борисович, я хочу посоветовать: не нужно занимать место, если вы ничего не можете сделать. Мы найдем, кем вас заменить, если это будет нужно», - цитирует пресс-служба слова Ерлана Кошанова.



