За грубость госслужащим могут запретить продвижение по карьерной лестнице

«Например, за использование служебных полномочий в личных целях, грубость при общении с гражданами и коллегами, управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нахождение госслужащего в таком состоянии в общественном месте, по Этическому кодексу предусмотрено всего лишь замечание или, максимум, строгий выговор. (...)

Мы не говорим, что надо сразу применять жесткие меры, но вместе с тем, можно хотя бы объявить неполное служебное соответствие, чтобы в течение трех лет он не имел права выдвигаться на вышестоящие должности или же понизить его в должности. Край - это увольнение за более серьезные нарушения этических норм», - пояснил заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев, выступая сегодня в ходе круглого стола «Совершенствование законодательства по вопросам противодействия коррупции в РК» в Сенате Парламента.



