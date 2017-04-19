За грубость госслужащим могут запретить продвижение по карьерной лестнице
19 апреля 2017, 14:41
Для доказательства грубости люди могут использовать записывающие устройства.
Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции предлагает перевести отдельный состав этических нарушений в разряд проступков, дискредитирующих госслужбу, сообщает МИА «Казинформ».
«Например, за использование служебных полномочий в личных целях, грубость при общении с гражданами и коллегами, управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нахождение госслужащего в таком состоянии в общественном месте, по Этическому кодексу предусмотрено всего лишь замечание или, максимум, строгий выговор. (...)
Мы не говорим, что надо сразу применять жесткие меры, но вместе с тем, можно хотя бы объявить неполное служебное соответствие, чтобы в течение трех лет он не имел права выдвигаться на вышестоящие должности или же понизить его в должности. Край - это увольнение за более серьезные нарушения этических норм», - пояснил заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев, выступая сегодня в ходе круглого стола «Совершенствование законодательства по вопросам противодействия коррупции в РК» в Сенате Парламента.
На вопрос председатель комитета палаты по международным отношениям, обороне и безопасности Дариги Назарбаевой о том, каким образом будут доказывать грубость в обращении, Алик Шпекбаев допустил, что люди могут использовать записывающие устройства.
«У нас же не запрещается записывать. У каждого есть такие возможности. Когда мы рассматриваем такие обращения, многие записывают и соответственно подтверждают факт. Мы уже привлекли к ответственности по 62 фактам и, в основном, это госслужащие», - отметил он.
Кроме того, в агентстве предлагают внедрить персональную ответственность руководителей за подчиненных, уличенных в коррупции. «Как таковой ответственности нет. Если бы меры принимались в отношении руководителей управлений, где были допущены коррупционные проявления, я думаю, что ситуация изменилась бы», - пояснил он.
Алик Шпекбаев отметил также необходимость в восстановлении института обязательной антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, а также обязательное исполнение рекомендации по выявленным коррупционным рискам.
«Кроме этого мы просим отнести к субъектам коррупционных правонарушений отдельные категории работников квазигосударственного сектора. Сегодня многие лица, которые имеют к этому отношение, остаются в стороне. Это бухгалтеры, юристы, руководители структурных подразделений. С учетом этого мы бы хотели внести именно эти категории», - пояснил он.
Алик Шпекбаев также предложил перевести отдельный состав уголовных преступлений в перечень коррупционных.
Фото: Известия
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854723-e1d8193a58670443d19832b0c53337a8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...