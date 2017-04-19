Кайыргельдина: В Казахстане нет единой концепции развития санаторно-курортного направления

«Мы начали работать над разработкой нормативно-правовых актов, позже с этим предложением будем выходить в правительство» - Кайыргельдина.

Медицинский центр управления делами президента РК инициировал создание концепции развития санитарно-курортного направления в стране. Сегодня в республике функционирует 200 санаториев, однако общих стандартов и целей на будущее они не имеют. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций рассказала президент национальной курортной ассоциации РК Саягул Кайыргельдина, передает корреспондент Zakon.kz





«В Казахстане сейчас нет единой концепции развития санитарно-курортного направления. Мы только начинаем работать над разработкой нормативно-правовых актов санитарно-курортной деятельности, позже с этим предложением мы будем выходить в правительство, - рассказала Кайыргельдина. – На данный момент ведется активная работа по формировании концепции. Потому как единое стратегическое развитие является одним из основных целей нашей ассоциации – работа с госорганами, работа по законодательным проектам, потому что на данный момент вся санитарно-курортная отрасль пребывает в стадии затишья, нет единого централизованного органа».





Создание курортной ассоциации, как централизованного органа, контролирующего и задающего темп развитию отрасли, также инициатива медцентра УДП РК. Причем по задумке, объединятся курортные зоны должны на добровольной основе.





«Цель нашей ассоциации – стать объединением всех курортов Казахстана на добровольной основе. Тем самым мы сможем мотивировать наши курорты в развитии по повышению квалификации, работе научно-исследовательских данных, по публикациям, поиске инвесторов для развития санитарно-курортной базы, - продолжила президент ассоциации. - На данный момент на нас вышли ряд инвесторов зарубежных, которые хотят инвестировать в казахстанские курорты и развивать это направление».





К слову, в ассоциации уже создали национальный реестр санаторно-курортного фонда Казахстана. Теперь занимаются созданием санаторно-курортного института (помимо законодательной базы) и вопросами аккредитации, аттестации и сертификации санаторно-курортных организаций.





«В будущем совместно с министерством здравоохранения мы планируем доработать стандарты по реабилитации пациентов и разработать совместные проекты по усовершенствованию санаторно-курортной деятельности. На данный момент в Минздраве нет комитета или департамента, который бы занимался непосредственно этим направлением, а потому обязательства по созданию концепции и базы вязли на себя медцентр УДП РК и ассоциация. Но когда концепция будет готова, мы совместно с министерством ее доработаем и будем внедрять. Наша задача объединить санаторно-курортные зоны государственные и частные, и привести их к одним стандартам, то есть делать одну большую общую работу. Это для развития нашего Казахстана».





Татьяна Ковалева, Астана



