Из-за учений аэропорт Астаны не принимает рейсы
19 апреля 2017, 15:37
Закрытие неба произошло незапланированно.
Аэропорт Астаны временно не принимает рейсы в связи с учениями по подготовке к параду Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«В настоящее время у нас небо закрыто в связи с проведением учений. Закрытие неба произошло незапланированно. Мы ожидали на 21 апреля», - отметили в пресс-службе.
Напомним, 7 мая в Астане состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют 80 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны.
Фото: yandex.ru
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