Из-за учений аэропорт Астаны не принимает рейсы

Аэропорт Астаны временно не принимает рейсы в связи с учениями по подготовке к параду Вооруженных сил , передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.





«В настоящее время у нас небо закрыто в связи с проведением учений. Закрытие неба произошло незапланированно. Мы ожидали на 21 апреля», - отметили в пресс-службе.





Напомним, 7 мая в Астане состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют 80 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны.



