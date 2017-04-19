В сети появилось фото Баян Максаткызы в свадебном платье

Казахстанский предприниматель Турсен Алагузов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию телеведущей, продюсера и актрисы Баян Максаткызы в свадебном платье,





Свадьба звездной пары планировалась на лето. В комментарии к фото Алагузов написал о том, что пришла весна, поэтому неизвестно, является ли происходящее на фото репетицией церемонии и примеркой свадебного наряда или же это сама свадьба.



