В сети появилось фото Баян Максаткызы в свадебном платье
19 апреля 2017, 18:09
Свадьба телезвезды планировалась на лето.
Казахстанский предприниматель Турсен Алагузов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию телеведущей, продюсера и актрисы Баян Максаткызы в свадебном платье, сообщает Zakon.kz.
Свадьба звездной пары планировалась на лето. В комментарии к фото Алагузов написал о том, что пришла весна, поэтому неизвестно, является ли происходящее на фото репетицией церемонии и примеркой свадебного наряда или же это сама свадьба.
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