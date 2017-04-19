Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В сети появилось фото Баян Максаткызы в свадебном платье

19 апреля 2017, 18:09

Свадьба телезвезды планировалась на лето.

Казахстанский предприниматель Турсен Алагузов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию телеведущей, продюсера и актрисы Баян Максаткызы в свадебном платье, сообщает Zakon.kz.

Свадьба звездной пары планировалась на лето. В комментарии к фото Алагузов написал о том, что пришла весна, поэтому неизвестно, является ли происходящее на фото репетицией церемонии и примеркой свадебного наряда или же это сама свадьба.

Весна пришла .😀

Публикация от tursen_alaguzov (@tursen_alaguzov) Апр 19 2017 в 4:32 PDT


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...