В Астане подорожала аренда жилья

На рынке арендного жилья Астаны наблюдается рост арендных ставок, передает аналитическая служба kn.kz.

Повышение ставок найма прослеживается на все форматы квартир.

Согласно данным мониторинга рынка арендного жилья Астаны, за неделю с 10 по 16 апреля 2017 года, средняя цена аренды квадратного метра по городу составила 2 560 тенге за квадратный метр (+11,01% за неделю), а средняя арендная ставка квартиры равна 212 тысяч тенге в месяц (рост — 14,35%).

Снять квартиру в Астане в сегменте «дорогого» жилья в целом по городу предлагают 367 тысяч тенге в месяц за квартиру, а «дешевого» — 18 тысяч тенге.

Фото: club.foto.ru