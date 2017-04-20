Посла Казахстана в Новой Зеландии приветствовали «хонги» – соприкасание носами.

19 апреля 2017 г. в Веллингтоне (Новая Зеландия) Посол Республики Казахстан в Сингапуре и по совместительству в Новой Зеландии Усен Сулеймен вручил верительные грамоты Генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии П. Редди отметила символичность проведения церемонии вручения верительных грамот в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Новой Зеландией и отметила теплый и дружественный характер двусторонних отношений.

Генерал-губернатор высоко оценила вклад Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в обеспечение международной и региональной безопасности, в том числе в процесс ядерного разоружения и нераспространения, а также отметила значимость осуществляемых экономических и политических реформ в Казахстане.

П. Редди пожелала успехов Казахстану на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также успешного проведения выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Она также поблагодарила руководство страны за введение безвизового въезда для граждан Новой Зеландии в Казахстан сроком до 30 дней.

В свою очередь, У. Сулеймен передал личные приветствия и наилучшие пожелания Правительству и народу Новой Зеландии от имени Президента Казахстана Н. Назарбаева.

Дипломат отметил, что несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Новая Зеландия являются важными партнерами на международной арене и располагают значительным потенциалом для необходимого расширения торгово-экономического сотрудничества, акцентировав внимание на укреплении взаимодействия в агропромышленной сфере.

В заключение беседы генерал-губернатор передала слова приветствия и пожелания здоровья и дальнейших успехов Президенту Н. Назарбаеву, а также пожелала послу успешной дипломатической работы на благо укрепления сотрудничества между двумя странами.

Официальному вручению верительных грамот генерал-губернатору предшествовала традиционная церемония с участием культурной группы новозеландского племени маори, в ходе которого Посла Казахстана приветствовали ритуальным танцем хака и традиционным приветствием «хонги» – соприкасание носами.



