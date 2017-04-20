В Малайзии ожидают прироста потока туристов из Казахстана

Малайзия привлекательна для казахстанских туристов круглый год, ввиду того, что наши сограждане едут туда за экзотикой, высоким уровнем сервиса и неограниченными возможностями для отдыха. Только в 2016 году Малайзию посетили 26,8 млн. туристов из них более 10 тыс. казахстанцев.





В этом году это количество должно перевалить за 20 тысяч. Такие ожидания озвучили представители Управления по Туризму Малайзии «Tourism Malaysia».





Заместитель гендиректора Tourism Malaysia - Дато’ Чонг Йоке Хар, впервые приехавшая в РК в рамках открытия павильона Малайзии на выставке «KITF - 2017», отметила, что Малайзия стремится стать главным туристическим направлением для жителей стран СНГ и Казахстана, поэтому предлагает туристам большой спектр услуг.









Малайзия расположена в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона, обладает стратегическим расположением и тропическим климатом. Острова и пляжи Малайзии – это идеальное сочетание солнца, моря и песка. Старейшие тропические леса, сады и парки, небоскребы и современные здания столицы – все привлекает даже самых искушенных туристов.





В Малайзии возможен как спокойный пляжный отдых с полным единением с природой и расслаблением, так и более активный вид отдыха на необитаемых островах. Именно Малайзия пользуется популярностью среди любителей адреналина, экстрима и дайвинга.









По словам Дато’ Чонг Йоке Хар, Малайзия также располагает к приятному семейному отдыху - для детей в столице Куала-Лумпуре есть тематические парки: Леголэнд и Парк птиц Angry Birds. А также здесь есть все для любителей шоппинга – в сезон распродаж скидки на товары известных брендов доходят до 70%.





В туристической части страны всегда чисто, безопасно, поэтому туристам, выбирающим отдых в Малайзии, не стоит беспокоиться на этот счет. Кроме того жители Малайзии хорошо говорят по-английски и это помогает свободно общаться во время пребывания в этой стране.





Добро пожаловать в Малайзию – сердце Юго-Восточной Азии!



