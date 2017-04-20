Паспорта мира бывают только четырех цветов, и вот почему
20 апреля 2017, 09:38
Оказывается, в мире только четыре основных цвета паспортов. И у каждой страны свои причины выбора цвета обложки этого документа.
Теперь, если долгая очередь в аэропорту заставит вас скучать, просто вспомните этот пост.
Самый распространенный цвет. Паспорта с красной обложкой выбирают страны с коммунистическим прошлым или настоящим. Граждане Словении, Китая, Сербии, России, Латвии, Румынии, Польши, Грузии имеют краснокожие книжицы. Члены Евросоюза, кроме Хорватии, также используют паспорта бордового и других оттенков красного. Страны, заинтересованные во вступлении в ЕС, например, Турция, Македония и Албания, сменили цвета паспортов на красный несколько лет назад. У Андского сообщества наций — Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу — также бордовые паспорта.
Следующий по распространенности цвет. Синяя обложка символизирует «новый мир». У 15 Карибских стран синие паспорта. У блока Южно-Американских стран синий цвет паспорта символизирует связь с Меркосур — торговым союзом. Это Бразилия, Аргентина, Парагвай. Кроме Венесуэлы, она тоже входит в этот союз, но паспорта ее граждан красные. Паспорт гражданина США стал синим только в 1976 году.
Паспорт большинства мусульманских стран зеленый. Например, у Марокко, Саудовской Аравии, Пакистана. Зеленый считается любимым цветом пророка Мухаммеда и является символом природы и жизни. Документы различных оттенков зеленого есть и у граждан Западной Африки, например, Буркина Фасо, Нигерии, Нигера, Берега Слоновой кости и Сенегала. В их случае цвет показывает принадлежность к ЭКОВАС (Экономическому сообществу стран Западной Африки).
Самые редкие паспорта — паспорта с черной обложкой. Такие есть у граждан некоторых африканских стран — Ботсваны, Замбии, Бурунди, Габона, Анголы, Чада, Конго, Малави и других. Также черные паспорта у новозеландцев, потому что черный — национальный цвет Новой Зеландии.
На этой карте страны раскрашены в цвета паспортов граждан
Источник: adme.ru
По материалам passportindex.org
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854868-3cfc2d70e6452c0801e3360702ee1de2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...