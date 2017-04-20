Паспорта мира бывают только четырех цветов, и вот почему

Паспорт большинства мусульманских стран зеленый. Например, у Марокко, Саудовской Аравии, Пакистана. Зеленый считается любимым цветом пророка Мухаммеда и является символом природы и жизни. Документы различных оттенков зеленого есть и у граждан Западной Африки, например, Буркина Фасо, Нигерии, Нигера, Берега Слоновой кости и Сенегала. В их случае цвет показывает принадлежность к ЭКОВАС (Экономическому сообществу стран Западной Африки).

Самые редкие паспорта — паспорта с черной обложкой. Такие есть у граждан некоторых африканских стран — Ботсваны, Замбии, Бурунди, Габона, Анголы, Чада, Конго, Малави и других. Также черные паспорта у новозеландцев, потому что черный — национальный цвет Новой Зеландии.





На этой карте страны раскрашены в цвета паспортов граждан











