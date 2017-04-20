В Алматы прошла конференция «Защита прав добросовестных контрагентов лжепредприятий»

14 апреля 2017 года в г. Алматы прошла Вторая республиканская конференция «Защита прав добросовестных контрагентов лжепредприятий»





Организатором конференции выступило РОО "Казахстанские бизнес юристы". В конференции приняли участие представители Алматинского городского суда, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", Комитета государственных доходов, а также более восьмидесяти представителей бизнеса Казахстана.





В ходе конференции Президент РОО «Казахстанские бизнес юристы» Жангельды Сулейманов осветил ход работы специальной общественной комиссии о лжепредпринимательстве (СОКоЛ), созданной по инициативе РОО "КБЮ" в целях выявления и анализа системных нарушений прав добросовестных контрагентов лжепредприятий и всех налогоплательщиков.





В рамках реализации задач, возложенных на СОКоЛ, нами был разработан перечень актуальных тем, которые были подняты перед уполномоченными органами, путем подачи соответствующих обращений. Так, были направлены обращения в Генеральную прокуратуру РК и Комитет государственных доходов МФ РК по таким темам, как:

1) "Срок исковой давности по налоговому обязательству и требованию при операциях с лжепредприятиями"

2) "Невозможность признания действительными сделок с лжепредприятиями"

3) "Необоснованность признания лжепредприятием постановлением органов уголовного преследования"

4) "Нарушение требований Налогового кодекса в части указания сделок в приговорах суда и корректировки сумм налогов"

5) "Представление дополнительной отчетности и уплата налога и их необоснованное толкование как признание вины и возмещение ущерба", а также по иным актуальным темам, ознакомиться с которыми Вы можете на нашей странице в Фейсбуке.





Кроме того, на конференции выступили заместитель председателя НПП РК «Атамекен» Журсунов Р.М., судьи Алматинского городского суда, доктор юридических наук, с презентацией на тему "Лжепредпринимательство: некоторые практические аспекты регулирования в Украине и России" выступили представители компании Ernst & Young.





Конференция показала необходимость проведения дальнейшей совместной работы в рамках Специальной общественной комиссии о лжепредпринимательстве (СОКоЛ).

Цель комиссии – защита прав участников комиссии и других налогоплательщиков по делам, связанным с лжепредпринимательством.

В рамках деятельности «СОКоЛ» РОО «Казахстанские бизнес юристы» будут продолжать работу по решению проблемных вопросов в сфере налоговых правоотношений путем направлений обращений и предложений по изменению норм законодательства в уполномоченные государственные органы, участия в рабочих группах и т.д. Надеемся на Вашу поддержку, ждем от Вас новых актуальных тем и предложений.





Для присоединения к Комиссии достаточно всего лишь направить в адрес РОО "Казахстанские бизнес юристы" заявление на фирменном бланке, в произвольной форме.





Электронный адрес РОО "КБЮ": info@kazbl.kz







