Депутат высказалась о запрете бород и черных одеяний

В кулуарах Сената Парламента РК сенатор Бырганым Айтимова высказала свое мнение в отношении к запрету бород и черных религиозных одеяний, передает корреспондент Zakon.kz





«В Конституции Казахстан определен как светское государство, поэтому правила и законы светского государства должны быть одинаковы для всех. Вопрос прав человека по вероисповеданию, безусловно, это право предоставлено максимально всевозможно и всесторонне. Поэтому нужно всем семьям и детям их соблюдать. Понятно, что не дети определяют, как одеваться в школах, если это не школа религиозного направления, то это должно подчиняться общему закону и общему подходу», - сказал она.





По ее словам, в традиционном обществе необходимо соблюдать традиционные виды одеяний.





«Вообще надо подумать, как традиционно (одеваться) среди нашего народа и среди народов других вероисповеданий, это тоже должно учитываться. Мы не можем идти по пути религиозных государств, в нашей стране религия отделена от государства в отличие от Арабского мира или Израиля. Там работают другие законы, мы не можем взять пример другой страны и полностью привнести его в нашу страну. Мы будем жить по светским законам», - подчеркнула парламентарий.





«Поэтому надо изыскать возможности. В религиозных школах там-то возможно, а в светских школах этому надо следовать и по школьным формам такая же ситуация. Это сложившаяся ученическая форма во всех странах мира и мы не исключение», - заключила Б. Айтимова.





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Ксения Давыдова, Астана