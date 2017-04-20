Отпуск не за горами: какие прививки и в какое время нужно сделать, планируя поездку зарубеж

Сезон отпусков не за горами, и, наверняка, многие уже задумались о выборе места каникул и запланировали поездки. В преддверии беззаботного отдыха и Всемирной недели иммунизации предлагаем ознакомиться со списком прививок, необходимых в зависимости от направления вашего летнего путешествия.





1. Привиться от желтой лихорадки обязательно нужно за 1 месяц до поездки в страны Африки, Центральной и Южной Америки. Крайне опасная вирусная инфекция передается при укусах комаров и не имеет эффективного лечения.





2. За 2 недели до поездки в страны с жарким климатом ( Африка, Азия, Латинская Америка, Океания) рекомендуется сделать прививку от гепатита А. Вторую дозу вакцины нужно получить через 6 месяцев. Болезнь «грязных рук и немытых овощей» у взрослых протекает с высокой температурой, желтухой и тяжелым поражением печени.





3. Прививку от тяжелейшей кишечной инфекции - брюшного тифа нужно также делать за 1 – 2 недели до поездки в Африку, Азию и Латинскую Америку.





4. Если же вы любитель отдыха в горах или лесах средней полосы России, Дальнего Востока, а также Австрии и Чехии , стоит вспомнить о прививке от клещевого вирусного энцефалита . Инфекция от укуса протекает с воспалением мозга и зачастую заканчивается неврологическими нарушениями. Две прививки ставьте не позднее 2 недель до поездки.





5. Фанатам экотуризма рекомендуется профилактическая прививка от бешенства , предотвратить которое, к счастью, можно, а вот вылечить – нет. Вакцинация проводится за 1 месяц до поездки по графику: 1, 7, 21 день.





При путешествии в тропические страны также важно помнить о малярии. Прививки от инфекции заранее не делают, а проводят профилактическое лечение противомалярийными препаратами: начинают за 2 недели до поездки и заканчивают через 4 недели после возвращения.



