Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Отпуск не за горами: какие прививки и в какое время нужно сделать, планируя поездку зарубеж

20 апреля 2017, 14:39

Врачи призывают выезжающих зарубеж делать прививки вовремя.

Сезон отпусков не за горами, и, наверняка, многие уже задумались о выборе места каникул и запланировали поездки. В преддверии беззаботного отдыха и Всемирной недели иммунизации предлагаем ознакомиться со списком прививок, необходимых в зависимости от направления вашего летнего путешествия.

1. Привиться от желтой лихорадки обязательно нужно за 1 месяц до поездки в страны Африки, Центральной и Южной Америки. Крайне опасная вирусная инфекция передается при укусах комаров и не имеет эффективного лечения.

2. За 2 недели до поездки в страны с жарким климатом (Африка, Азия, Латинская Америка, Океания) рекомендуется сделать прививку от гепатита А. Вторую дозу вакцины нужно получить через 6 месяцев. Болезнь «грязных рук и немытых овощей» у взрослых протекает с высокой температурой, желтухой и тяжелым поражением печени.

3. Прививку от тяжелейшей кишечной инфекции - брюшного тифа нужно также делать за 1 – 2 недели до поездки в Африку, Азию и Латинскую Америку.

4. Если же вы любитель отдыха в горах или лесах средней полосы России, Дальнего Востока, а также Австрии и Чехии, стоит вспомнить о прививке от клещевого вирусного энцефалита. Инфекция от укуса протекает с воспалением мозга и зачастую заканчивается неврологическими нарушениями. Две прививки ставьте не позднее 2 недель до поездки.

5. Фанатам экотуризма рекомендуется профилактическая прививка от бешенства, предотвратить которое, к счастью, можно, а вот вылечить – нет. Вакцинация проводится за 1 месяц до поездки по графику: 1, 7, 21 день.

При путешествии в тропические страны также важно помнить о малярии. Прививки от инфекции заранее не делают, а проводят профилактическое лечение противомалярийными препаратами: начинают за 2 недели до поездки и заканчивают через 4 недели после возвращения.

Источник: idoctor.kz
Фото: chernomornews.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...